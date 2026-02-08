AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Cumhuriyetimizin banisi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün evini nasıl şahlandırıp 10 Kasım'da hizmete açtıysak, İzmir İktisat Kongresi binasını da aynı şekilde hayata geçirdik. Çünkü bizim için iktisat kongresinin alanı neyse Selanik'teki ev o demektir. İzmir ne demekse Selanik de o demektir." dedi.

İzmir İktisat Kongresi Merkezi'nde düzenlenen İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (İZMİR BAL-GÖÇ) 18. Genel Kurulu'na katılan İnan, babasının Şanlıurfalı, annesinin ise Tireli bir Balkan göçmeni olduğunu söyledi.

İnan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli ve ekonomik savaşını başlattığı İzmir İktisat Kongresi'nin yapıldığı binanın bulunduğu alanın daha önce atıl bir şekilde olduğunu ifade ederek, hükümetin yaptığı yeni binayı İzmirlilerin hizmetine kazandırdığını kaydetti.

Selanik'teki Atatürk Evi'nin kendi dönemlerinde hizmete açıldığına değinen İnan, "Cumhuriyetimizin banisi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün evini nasıl şahlandırıp 10 Kasım'da hizmete açtıysak burayı da aynı şekilde hayata geçirdik. Çünkü bizim için iktisat kongresinin alanı neyse Selanik'teki ev o demektir. İzmir ne demekse Selanik de o demektir. Bu duygularla biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan yine Bulgaristan'ın ve bizlerin gururu Naim Süleymanoğlu abimizin de evini inşallah müzeye biz dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e yönelik paylaşıma tepki

İnan, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Güneş'in yüzde 53 oyla seçildiğini anlatan İnan, şunları kaydetti:

"Bir belediye başkanı kılık kıyafetinden dolayı bir saldırıya maruz kaldı. Tanım şu, 'böyle belediye başkanlığı mı olur, bu kılık kıyafetle? Sen git inek sağ, katır sür.' Hala eski Türkiye kalıntılarını görmüş olduk. Zaman geldi Kürt kardeşlerimiz dilini savunamadı. O nedenle Türkiye'de 25 sene önce yaşadıklarımızın çok ağır ve gaddar durumunu bizim Balkanlar'daki büyüklerimiz yaşadı. Dil soykırımıyla, etnik soykırımla karşılaştılar. O nedenle onların çektiği acılar bizim pusulamızdır."

İnan, kentteki sivil toplum kuruluşlarına da seslenerek, "Çamdibi'ndeki çocukların hakkını savunmak için bizi sıkıştırmalılar. Buca'daki, Limontepe'deki, Cengizhan'daki çocukların hakkını her zaman İzmir kamuoyunda gündemde tutmalılardır. İzmir'in sorunları bizim omzumuzda önemli bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel de hem anne hem de baba tarafının Balkanlar'dan geldiğini belirterek, bölgeyi önemsediklerini anlattı.

Genel kurulda yeniden aday olan İZMİR BAL-GÖÇ Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy ise Balkan Türklerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Programda CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de konuşma yaptı.

Toplantıya AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar da katıldı.

"En kısa sürede İzmir'de bu çile dönemini bitireceğiz"

İnan, genel kurul çıkışında bir gazetecinin "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la ipler koptu mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bir ip yoktu kopacak olan. O CHP Belediye Başkanı, biz de İzmir'de muhalefet cephesini temsil eden kişileriz. İzmir'de iş üretilsin, sıkıntılar giderilsin diye yoğun bir şekilde milletvekillerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim bu iyi niyetimiz bir zayıflık sanılıyor. Buna yönelik tepkimizi gösterdik. Seçimlere çok az bir zaman kaldı. Artık beceriksizliklerini çeşitli ideolojik iftiralarla örtmeye kalkmasınlar. Yapacakları şeyler belli. İzmir'in çöp konusunda tesisleşme sözlerini versinler. Çünkü kaçak izinleri o sözler için aldılar. Öte yandan körfezi temizlesinler. Bugün yaşadığımız kayıp kaçak sorunlarını da çözsünler. Kendisinin arka kapılarda, bakanlık koridorlarında yapamayacağı sözleri vererek, İzmir'i kandırdığını ve vakit kaybettirdiğini bizler vatandaşımıza anlatıyoruz. En kısa sürede İzmir'de bu çile dönemini bitireceğiz."

İzmir milletvekillerine seslenen İnan, "Bu şehre en ufak bir katkıda bulunmak, İzmirlilik adına bir milliyetçilik ortaya koymak istiyorlarsa, bu şehirde belediye koridorlarında her türlü komisyonculuğu ortaya koyan, Veli Ağababa gibileri ve Ali Mahir Başarır'ların akrabalarını temizlesinler. Öyle burada İzmirliyim deyip, arkadan da genel merkezdeki rant çetelerinin esiri olmasınlar. Burası İstanbul değil, bu şehirde asla ve asla kooperatif yolsuzluğunda görüldüğü gibi yolsuzluklara ve hırsızlıklara biz müsaade etmeyiz. Bu konuda da etkin muhalefet yapmaya devam ederiz. İzmirli ile ilgili iyi niyetimiz istismar edildiği andan itibaren gereken cevabını da fazlasıyla veririz."

Tugay'ın sürekli yalan söylediğini ifade eden İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beceri yoksunu olan birisi var. SGK borçlarını ödeyememiş, hala 'krediden yararlanamıyoruz, Ankara bize engel oluyor' gibi yalanın en büyüğünü söyleyen karşımızda bir muhatap var. Zaten bu CHP'lilerin 25 senede İzmir'de söylediği yalanları toplayın dünya tarihinde bu kadar yalan söylenmemiştir. İzmirli hemşehrilerimiz de kimin yalan kimin doğru söylediğini çok iyi biliyor."