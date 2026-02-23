AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP'ye: Partinizi esir alan rüşvet virüslerini temizleyin

İZMİR'de MÜSİAD'ın iftar programında konuşan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirerek, "Gelin, partinizi esir alan bu rüşvet virüslerini artık temizleyin. Buradan Özgür Özel'e sesleniyorum. Millete dürüstlük nutukları atarken, arkanda koruduğun o belediye başkanlarına bak." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD İzmir İl Başkanı Gökhan Temur, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile şehit aileleri ve gaziler, yaşlılar evinde kalanlar ve kimsesiz çocuklar katıldı. İftarın ardından MÜSİAD İzmir İl Başkanı Gökhan Temur açılış konuşmasını gerçekleştirerek iftara katılanlara teşekkür etti.

İftarda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir'in alt yapı sorunu var. İzmir'in yağmurlarda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden sakinleri, sel baskınına uğrayan mahalleleri, çöp dolu sokakları, maaşları ödenmeyen belediye işçileri, yandaş sanatçılar tarafından boşaltılan belediye bütçeleri var ama bunları düzeltecek bir siyaset zihniyeti yok" ifadelerini kullandı.

'HERKESİN ORTAK DERDİ BECERİKSİZ YEREL YÖNETİMLER'

Katılımcılara teşekkür eden MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Bugün itibariyle 15 bine yakın işadamı üyesi, 60 binin üzerinde şirketi temsil ediyoruz. Ülkemizde 78 noktada, yurtdışında ise 84 nokta ve 99 ofiste toplamda 177 adet ofisi çatımız altında bulunduruyoruz. Ülkemizin yurtiçi gayri safi milli hasılasına yüzde 30, ihracatına da yüzde 35 katkı sunuyoruz. Üye şirketlerin altında 3 milyon üzerinde insana da istihdam kapısı aralıyoruz" dedi.

AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Bu sofra birlik ve beraberlik sofrası. Hepimizin ortak derdi şehrimizi en iyi şekilde kalkındırmak. Ancak herkesin ortak problemi beceriksiz yerel yönetimlerin şehre sunmadıkları katkılardan dolayı potansiyelimizin üzerine çıkamamak" dedi.

Programda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, "MÜSİAD demek hiçbir çevre baskısına yenilmeyip, en zorlu koşullarda bile bu topraklarda istihdam üretmek, bu şehrin evlatlarına istihdam kapısı olmak demektir. Sizler bu şehirde sadece para kazanmadınız, sizler İzmir'de bir ahlak nizamı kurdunuz. Rüzgara göre yön değiştirenlerden değil, rüzgar ne kadar sert eserse essin kıblesini değiştirmeyenlerden oldunuz" dedi.

'CHP'YE VİRÜS TEMİZLEME PROGRAMI KURUN'

Konuşmasında CHP eleştiren İnan, "Biz İzmir için dertlendikçe, biz bu şehrin limanlarını dünyaya açmaya çalıştıkça, karşımızda İzmir'e hizmet etmekten değil, İzmir'e problem olmaktan mutluluk duyan bir zihniyet var. Bugün CHP'nin içine düştüğü durum sadece bir siyasi beceriksizlik değil, tam anlamıyla bir sistem çöküşüdür. Bugünkü CHP tüm yazılımları dünyanın en pis virüsleri tarafından esir alınmış, ekranı çatlamış, bataryası patlamış, miadı dolmuş bir akıllı telefon gibidir. Rehberi başkalarının eline geçmiş, işlemcisi bu millete yabancı odakların emriyle donmuş. İçeriden rüşvet virüsü her organına yayılıyor, dışarıdan rüşvetçi zombiler her projesini sabote ediyor. Bu telefon artık millete hizmet etmiyor. Buradan CHP'ye gönül veren, bu şehri gerçekten seven samimi vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunuyorum. CHP'ye acilen bir virüs temizleyici program kurun" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen AK Parti Genel Sekreteri İnan, "İş dünyasını, sanayiciyi, esnafı haraca bağlayan; belediyelerin koridorlarında rüşvet dağları, ihale pazarlıkları oluşturan o arkadaşları o koltuklardan temizleyin. Gelin, partinizi esir alan bu rüşvet virüslerini artık temizleyin. Buradan Özgür Özel'e sesleniyorum. Millete dürüstlük nutukları atarken, arkanda koruduğun o belediye başkanlarına bak. O isimler deveyi hamuduyla götürmüş, İstanbul'un geleceğini, İstanbul'un hakkını parsel parsel peşkeş çekmiş, yolsuzluğun kitabını yazmışlar. Siz ise hala bu hırsızları, bu rant şebekelerini savunma gafletine düşüyorsun. Bu zihniyet o kadar savrulmuş ki biz dünya mazlumları için, Filistin için işgalci İsrail markalarını boykot ederken başını kuma gömenler, kalktılar bu ülkenin milli ekonomisini, bu ülkenin yerli tacirini boykot etmeye çalıştılar. Kendi esnafına, kendi üreticisine düşman olan bir yazılımdan bu millete hayır gelmez. Bu aziz milleti ve güzel İzmir'i, bu virüslü yazılımlara, bu bataryası patlak siyaset anlayışına asla mahkum ettirmeyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin demokratik gelişimini tamamladığını vurgulayan İnan, "15 yıl önce İzmir'deki üniversiteleri hatırlayın. Ege Üniversitesi'nde bir cami yapmak ciddi bir meseleydi. Bırakın camiyi Ege Üniversitesi'nin mescide dahi tahammül edemeyen bir zihniyet vardı. Ben o zaman İzmir Üniversiteler Başkanıydım. 9 Eylül Üniversitesi'nde hala başörtüsünden dolayı mobinge uğrayan arkadaşlarımız vardı. Bugün hamdolsun özgür bir Türkiye var. Başörtüsüyle vali, bakan yardımcısı, polis, akademisyen olabilen bir Türkiye var. O zaman 'üniversiteler bilimin yuvasıdır', 'caminin ve mescidin yeri yok' diyenler CHP'nin ta kendisiydi. O ceberut rektörlerin din düşmanı olan tavrına elbette CHP'den başkası destek olmuyordu. Ama hamdolsun, Türkiye demokratik gelişimini tamamlayarak bu zincirleri birer birer kırdı" dedi.

Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Ahilik kültürünü rehber edinmiş, ilmi, ahlakı, vefayı, edebi, rehber edinmiş, ülkemizin dört bir yanını kucaklayan ve dünyanın her yerinde gururla ülkemizi temsil eden kıymetli MÜSİAD'ımıza ve yönetimine bizleri bu çatı altında bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı