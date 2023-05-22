AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin bölgesinde güçlü olabilmesi için güçlü liderliğe sahip olması gerektiğini söyledi.

Binali Yıldırım, Bergama Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Türkiye'nin gelecek 5 yılını riske atma lüksü olmadığını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Etrafımızda kara bulutlar var. Adeta bir ateş çemberi içindeyiz. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna Savaşı, güneyimizde Libya, Yemen, Suriye var. İsrail Filistin meselesi devam ediyor. Türkiye'nin güçlü olması lazım, güçlü liderliğe sahip olması lazım ki bu kurtlar sofrasında yem olmayalım. Onun için istikrar ve güven, tecrübe, liderlik önemlidir."

Cudi ve Gabar'da 100 milyar dolar değerinde petrol keşfi yapıldığını kaydeden Yıldırım, "100 milyar dolar. 11 ilimizi 6 Şubat'ta yerle bir eden büyük felaketin sadece parasal faturası. Hiç hesapta olmayan bir şey. Cenabıhak bir kapıyı kapatıyor birini açıyor. 14'ünde seçim oldu, felaketi yaşadığımız illerde 'Siz niye Tayyip Erdoğan'a oy verdiniz?' diye bedduaya başladılar. Allah bunlara akıl fikir versin. Bunlar bizden değil. Bunların Türklüğünden, Müslümanlığından şüphe ederim." dedi.

"Şehitlerimizin ruhunu incitmeye hakkınız yok"

28 Mayıs yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun önemine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu seçim parti seçimi değil, bu seçim Türkiye'nin seçimi. Türkiye'nin bütün dünyaya vermesi gereken bir mesaj var. 14 Mayıs'tan önce adaylar belli oldu. Seçime gidiyoruz. Türkiye'de seçim yapacağız, Kandil'dekiler böyle sürekli ötüyorlar 'Tayyip Erdoğan'ı seçmeyin, Kemal Bey'i seçin. Kemal Bey'i seçerseniz SİHA'lar, İHA'lar, başımızdaki bu belalar defolacak, bölgede özerklik verilecek, T.C. devleti kafamızı inlerimizden çıkaramaz hale getirdi.' FETÖ'cüler ötmeye başladılar, ABD'de, Avrupa'da, her yerde. Kemal Bey ne dedi? 'Ben Demirtaş'ı serbest bırakacağım.' 6-8 Ekim olaylarında, Çukur Olayları'nda 57 masum insanın öldürülmesinin vebali, sorumlusu kim? Bir yandan Tayyip Bey'e 'Diktatör' diyeceksiniz bir yandan da 'Devletten ilişiği kesilen FETÖ'cülerin hepsini iş başı yapacağım, KHK'ları iptal edeceğim' diyeceksiniz. 15 Temmuz'da toprağa verdiğimiz 251 şehidimizin yakınlarına ne söyleyeceksiniz? 40 bin şehit verdik, bölücü PKK terör örgütüne. Bu şehitlerimizin ruhunu incitmeye hakkımız yok. Onun için herkes haddini bilecek."

"30 yaş altı 5 vekilden 4'ü Ak Parti'li"

Yıldırım, 14 Mayıs'ta 30 yaş altında 5 adayın milletvekili seçildiğini belirterek, bunlardan 4'ünün Ak Parti'den olduğuna dikkati çekti.

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın İzmir'den seçildiğini, Konya'da 3. sıradan aday olan CHP'nin Gençlik Kolları Başkanı'nın ise seçilemediğini anlatan Yıldırım, "Onu 3. sıraya koyacağına birinci sıraya koy seçilsin. Onu yapmadılar. Kendi bünyelerine aldıkları küçük partilere 37 milletvekili verdiler bedavadan. Sizin Gençlik Kolları Başkanı'nızın 37 milletvekili kadar değeri yok mu?" dedi.

Programa AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti milletvekili seçilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da katıldı.

Yıldırım, Kınık ilçesinden Bergama'ya gelişinde kısa süre önce açılan Bergama Çevre Yolu'nu kullandı. Çalışmalarını sürdüren işçilerle de sohbet eden Yıldırım, onlara tatlı ikram etti.

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