AK Parti Genel Başkan yardımcıları Yalçın, Yavuz ve Kandemir, Sakarya mitinginde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Yerel seçimlerde aynı güçlü desteği AK Parti olarak adaylarımıza verdiğimiz takdirde bu katettiğimiz mesafeleri yeniden katedecek ve Türkiye'nin önünde yeni yollar açmayı başaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Yalçın, Sakarya'nın 31 Mart'ta her zaman olduğu gibi AK Parti belediyeciliğiyle gerçek belediyecilikle kucaklaşacağından hiç şüphelerinin olmadığını söyledi.

Bu zamana kadar AK Parti olarak Türkiye'ye çağ atlatmak, ülkenin temel meselelerini çözmek için uzun uğraşlar verdiklerini ve önemli mesafeler katettiklerini vurgulayan Yalçın, "Yerel seçimlerde aynı güçlü desteği AK Parti olarak adaylarımıza verdiğimiz takdirde bu katettiğimiz mesafeleri yeniden katedecek ve Türkiye'nin önünde yeni yollar açmayı başaracağız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Sakarya'nın, "AK Parti'nin kalesi" olduğunu, her seferinde en üst derecede destek veren, liderinin arkasında sıra dağlar gibi duran şehrin adı olduğunu kaydetti.

Sakaryalılara bugüne kadarki destekleri için teşekkür eden Yavuz, yine rekor oyla AK Parti'yi sandıklardan çıkaracaklarına, Cumhur İttifakı olarak Sakarya'da 17-0 yapacaklarına inandıklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise Sakarya'nın her zaman Cumhur İttifakı'na destek verdiğini belirterek, "31 Mart'ta da inanıyoruz ki 'Biz Tayyip Erdoğan'ın yanındayız, arkasındayız, siz ne söylerseniz söyleyin emaneti bize emanettir.' diyecek. İşte biz bu meydanda bunu görüyoruz. Sakaryalı, sözü 31 Mart'ta söyleyecek. Tarihi rekorla inşallah Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlarına Sakarya sahip çıkacak, buna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Sakarya'mızı Türkiye Yüzyılı şehirlerinin parlayan yıldızı haline getireceğiz"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, kentin bugün yine bir başka güzel olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sakarya her zaman bizim yanımızda, AK Parti'nin en büyük destekçilerinden biri oldu. Biz de her zaman Sakarya'nın yanında yer aldık. Her mahallesinde, ilçesinde Sakarya'mıza eşsiz eserler kazandırdık, hizmetlerde bulunduk ama Sakarya'mıza daha yapacak çok işimiz var. Siyasi düşüncesi, dünya görüşü, yaşam tarzı, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun bütün Sakarya'nın saygıdeğer güzel insanlarına hizmet etmek istiyoruz. Bunu da sizlerin desteği, gayreti ve çabasıyla yapacağız. Sakarya'mızı Türkiye Yüzyılı şehirlerinin parlayan yıldızı haline getireceğiz."

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar da 16 ilçede hep birlikte olacaklarını vurgulayarak, "Sizin başınızı öne eğdirmedik, yine eğdirmeyeceğiz. Asla ayrıştırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Asla 'Şunun adamı, bunun adamı.' demedik, demeyeceğiz. Diyoruz ki Sakarya'da kardeşlik iklimini, birliği, beraberliği, kardeş olmayı hep beraber yaşayacağız Allah'ın izniyle." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise Sakarya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na her zaman güçlü destek verdiğini belirterek, kapı kapı dolaşıp sıkılmadık el bırakmayacaklarını, girmedikleri gönlün kalmayacağını söyledi.

Mitinge, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, MHP İl Başkan Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.