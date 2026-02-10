AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali

Ak Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren dövizle bedelli askerlik uygulamasında değişiklik hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. Üçüncü'ye göre planlanan düzenleme hayata geçirilirse, mevcut ücretin aşağı çekilmesi gündeme gelebilir.

BAŞVURULAR BEKLENENİN ÇOK ALTINDA KALDI

Almanya'daki yeni çifte vatandaşlık yasasının ardından yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin Türk pasaportu alma hakkı kazanmasına rağmen, şimdiye kadar yalnızca 30 bin civarında başvuru yapıldığı belirtiliyor. Üçüncü, bu düşük ilginin arkasında ekonomik nedenlerin önemli rol oynadığını dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü

YÜKSEK BEDEL VATANDAŞLIKTAN CAYDIRIYOR

Cumhuriyet'e konuşan Üçüncü, vatandaşlık başvurularının sınırlı kalmasının temel sebeplerinden birinin dövizle askerlik ücreti olduğunu vurguladı. Mevcut tutarın 6 bin 400 Euro'yu aştığını hatırlatan Üçüncü, birçok kişinin bu miktarı karşılamakta zorlandığını ifade etti. Üçüncü'ye göre bazı kişiler, askerlik yükümlülüğüyle karşılaşmamak için yalnızca yabancı ülke vatandaşlığı ile yoluna devam etmeyi tercih ediyor.

"FARKLI ÜCRET UYGULAMASI YENİ TARTIŞMA DOĞURABİLİR"

Dövizle bedelli askerlik ücretinin düşürülmesinin gündemlerinde olduğunu kaydeden Üçüncü, "Ancak dövizli bedelin belli bir tutara düşürülmesi toplumsal bir tartışma yaratabilir. Zira, yurt içindeki insanlara farklı bir bedel, yurt dışındaki insanlara farklı bir bedelin yeni tartışmalara sebebiyet vermemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.