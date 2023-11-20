AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Aday Adayı Fatih Sırmacı, Ziyaretlerine Devam Ediyor

AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı ve Grup Başkanvekili Fatih Sırmacı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için aday adaylığı başvurusu kapsamında ilçede ziyaretlerine devam ediyor. Siyasi parti temsilcilikleri, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, kanaat önderleri, iş adamları ve iş yerlerini ziyaret eden Sırmacı, hane ve esnaf ziyaretlerinde ise vatandaşlarla buluşuyor.

AK Parti'den 31 Mart 2024 yerel seçimleri için aday adaylığı başvurusu yapan Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti Grup Başkanvekili Fatih Sırmacı, ilçede gezilmedik sokak, sıkılmadık el bırakmıyor. Siyasi parti temsilcilikleri, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, kanaat önderleri, iş adamları ve iş yerlerini ziyaret eden Sırmacı, hane ve esnaf ziyaretlerinde ise vatandaşlarla buluşuyor.

2023 Genel Seçimleri'nde hem Çekmeköy'de hem de ülkede büyük bir zaferle çıkan Cumhur İttifakı paydaşlarını ziyaret eden AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Aday Adayı Fatih Sırmacı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Tahsin İnce'yi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Başkanı Murat Arslan'ı ziyaret ederek istişareler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde seçim süreci üzerine istişareler gerçekleştiren Sırmacı, Cumhur İttifakı adayının bu seçimde de Çekmeköy'de ipi göğüsleyeceğini ve ilçe halkına hizmet edeceğini belirtti.

Sahada hummalı çalışmaları ve ziyaretlerini sürdüren Fatih Sırmacı, ilçenin sevilen simaları ve kanaat önderlerinden olan Mustafa Ceylan, Kadir Yüzbaşıoğlu, Cahit Sarıçiçek ve Abdullah Tanrıverdi'yi, AK Parti Çekmeköy belde kurucularından Ahmet Lapacı'yı, AK Parti Çekmeköy Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Şirin'i, AK Parti Çekmeköy Belde Başkanlarından Metin Öztürk'ü ve AK Parti Taşdelen belde kurucularından Erol Şenlik'i ziyaret etti. AK Parti Taşdelen Kurucu Belde Başkanı rahmetli Sait Yurttapan'ın oğlu Gökhan Yurttapan'ı ve ailesini de ziyaret eden Fatih Sırmacı, "İlçemizin geçmişinde kuruluşunda emeği olan, yaptıkları ve yapacaklarıyla her alanda tecrübelerinden faydalandığımız kıymetli büyüklerimizi ziyaret edip, adaylık sürecimizi değerlendirdik. İlçemizde emeği olan ve ebediyete uğurladığımız emektarlarımızın ailelerini de ziyaret edip, hayır dualarını aldık. Tecrübelerinden istifade ettiğimiz kıymetli büyüklerimize yaklaşımları ve önerileri için teşekkür ediyorum" dedi.

21 mahalle muhtarıyla buluştu

"Mevcutta da Çekmeköy'de bir uyum içinde çalıştığımız 21 mahallemizin muhtarları yerel yönetimde yaptıkları çalışmalarla belediyeler ve halk arasında zaman zaman köprü olmanın ötesinde hizmetlerin şekillenmesinde büyük önem taşıyorlar" diyen Fatih Sırmacı, "Muhtarlarımızla koordineli çalışarak Çekmeköy'ümüzün marka değerini hep birlikte artıracağız. Bugün samimiyetle ilerleyen bu dayanışmamız inşallah devam edecek ve ilçemize hep birlikte hizmet edeceğiz" dedi.

Belediye Başkan Aday Adayı Fatih Sırmacı ayrıca, Sultançiftliği Mahallesi'nin eski muhtarı Erdem Ağırkaya'yı da ziyaret etti.

Hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaret

Yoğun mesaisi esnasında yaptığı ziyaretlere hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını da ekleyen Fatih Sırmacı, dernekleri ziyaret ederek şehrin nabzını tutuyor. Toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini dinleyerek, ortak çözüm yolları bulmaya ve yol haritası çizmeye odaklanan Sırmacı, "Hep birlikte daha güçlü, daha katılımcı bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde toplumun ortak sorunlarına çözüm odaklı projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Sırmacı, kısa bir süre içinde Tokat, Kars, Sinop, Artvin derneklerini ve Tügva Çekmeköy'ü de ziyaret etti. İlçede bulunan tüm hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam eden Sırmacı, esnaf ve hane ziyaretlerini de sürdürüyor. - İSTANBUL