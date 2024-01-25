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AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, Amasya'yı ortak akıl ile yönetecek

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AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, Amasya'nın huzur, barış, kardeşlik ve hoşgörüyle yönetileceğini söyledi. Uyanık, Amasya'nın kaybettiği hizmetleri geri kazanmak için çaba göstereceğini belirtti.

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, "Amasya'mızı hep birlikte, ortak akıl ile yöneteceğiz" dedi.

Memur-Sen Amasya il temsilciliğini ziyaret eden Başkan Adayı Uyanık, "Amasya'mızı hep birlikte, ortak akıl ile yöneteceğiz. Amasya'mıza huzuru, barışı, kardeşliği ve hoşgörüyü getireceğiz" diye konuştu.

Amasya'nın beş yılda hizmetler kaybettiğini belirtip bunları geri kazandırmak için çaba göstereceğini vurgulayan Mehmet Uyanık, "Amasya ve Amasyalılar için, bir başka Amasya için, canla başla hizmet etmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Memur-Sen İl Temsilcisi Kerem Camcı, Uyanık'a başarılar diledi. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun ve Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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