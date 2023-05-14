Adana Valisi Elban: 'Seçim güvenliği için 12 bin civarında polis ve jandarma görev alıyor'

Adana Valisi Süleyman Elban oyunu kullandı. Elban, kent genelinde oy kullanma işlemlerinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyleyerek, "Yaklaşık 9 bin civarı polis ve 3 bine yakın jandarma personeli görev alıyor" dedi.

Vali Süleyman Elban, eşi İrem Beyza ile merkez Seyhan ilçesindeki Gazi Ortaokulu'na geldi. Burada bir süre sıradaki vatandaşların oy kullanmalarını bekleyen

Elban, daha sonra seçmen kağıtlarını vererek kabine geçti. Vali Elban, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde oy kullanma işlemlerinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi. Elban, "Bugün il genelinde 4 bin 773 sandıkta vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar. Sabah 08.00 itibarıyla vatandaşlarımız oylarını sorunsuz bir şekilde kullanmaya başladı. Haftalardan bu yana vatandaşımızın iradesini sandığa doğru bir şekilde yansıtması ve seçimlerin doğru, huzurlu bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar yürütüyorduk. Sorunsuz olarak oy verme işlemleri başladı ve seçimler ilimizde huzur içerisinde devam ediyor" diye konuştu.

Elban, kent genelinde 9 bin civarında polis ve 3 bine yakın jandarma personelinin görev aldığını söyledi. - ADANA