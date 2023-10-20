Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Muhtarları Ağırladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları Adana Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı. Başkan Karalar, muhtarlarla uzun süre sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, muhtarları Adana Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.

Başkan Karalar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları konuk etti. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette muhtarlarla uzun süre sohbet eden Başkan Zeydan Karalar, "Kentimizi kalkındırma ve vatandaşlarımıza hizmet verme noktasında her zaman birlikte hareket ettiğimiz muhtarlarımızın gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, muhtarlarla bir araya gelmesinin ardından Tellidere Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu, halkla buluştu.

Karalar, "Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Tellidere Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz ziyarette esnaf kardeşlerimiz ve hemşehrilerimizle sohbet ettik, sorunlarını ve isteklerini dinledik" dedi.