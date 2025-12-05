Adalet Bakanı Tunç, Trabzon'da Of Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Biz adaleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde birilerinin arka bahçesi olmaktan, darbecinin, vesayetçinin arka bahçesi olmaktan kurtardık. Biz yargıyı, adalet sistemini demokratik hukuk devletine uygun hale getirdik." dedi.

Tunç, Of ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilecek Of Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, sultanlar ve şehzadeler şehri Trabzon'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden Trabzon'a ne kadar hizmet etseler az olacağını belirten Tunç, Trabzon'un daima Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçisi olduğunu ifade etti.

Tunç, Trabzon'a çok büyük eserler kazandırdıklarını vurgulayarak, bugün de yaklaşık 9 ayda tamamlanması planlanan Of Adliyesi binasının temelini atacaklarını söyledi.

Adaletin sadece bir hukuk kavramı olmadığını vurgulayan Tunç, "Adalet insan onurunu korumak, insan haklarını korumak, adalet barışın, huzurun güvencesi, teminatı, mülkün temeli. Dolayısıyla adaletin tecelli edeceği mekanların da adaletin vakarına uygun olması lazım." diye konuştu.

"En zor zamanlarda önümüze konulan bütün engelleri milletimizin desteğiyle aşmayı başardık"

Her alanda ülkeyi geliştirmenin, büyütmenin, kalkındırmanın gayreti içerisinde olduklarını anlatan Tunç, şöyle devam etti:

"23 yıldan bu yana bu milletin Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmemesinin sebebi, eser siyasetini izlemesidir. Muhalefet karalama yaparken, engelleme siyaseti izlerken, Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadroları hep eser üretmiştir. İktidar da milletin taleplerine duyarlı olmuştur. Milli irade bayrağının yere düşürülmemesi için mücadele etmiştir. Dünyada da mazlumun hakkını, hakkaniyeti, adaleti savunmuştur ve bu nedenle de milletimiz 23 yıldan bu yana ondan hiç vazgeçmemiştir, yine vazgeçmeyecektir. Biz milletimize güveniyoruz. En zor zamanlarda önümüze konulan bütün engelleri milletimizin desteğiyle aşmayı başardık. Yine milletimizin desteğiyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandırarak devam ettireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

Tunç, sadece teknolojik imkanlarla donatılmış adalet binaları inşa etmekle kalmadıklarını dile getirerek, "Biz adaleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde birilerinin arka bahçesi olmaktan, darbecinin, vesayetçinin arka bahçesi olmaktan kurtardık. Biz yargıyı, adalet sistemini demokratik hukuk devletine uygun hale getirdik." dedi.

Türkiye'de 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat süreçlerinde yaşananlara işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un o karanlık gecesini yaşatmak isteyen teröristlere karşı milletimiz meydanlara koşarken, canı pahasına bu ülkenin bağımsızlığı için bayrağı için mücadele ederken, bu ülkenin yargı mensupları evlerinde oturmadılar, adliyelere koştular, darbecileri kıskıvrak yakaladılar, gözaltı kararları verdiler ve millet huzurunda hesap vermelerini sağladılar. İşte geçmişteki o hatırlamak bile istemediğimiz yargı ve adalet sistemiyle bugünkü yargı ve adalet sistemi arasındaki fark budur, hazmedilemeyen de budur. Birilerinin sürekli gerek sosyal medyadan, gerek televizyonlardan, farklı mecralardan yargıya yönelik, adalet sistemimize yönelik saldırılarının arka planında bu hazımsızlık vardır. Millet bunu gayet net görmektedir ve yargı, milletin yargısı olarak yoluna devam edecektir."

Tunç, yargının tüm imkanlarını da adaletin hakkıyla tecelli edebilmesi için gerekli olan bütün unsurları da hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Evet sadece binalar yetmez, mevzuat da lazım, toplumun ihtiyacına cevap veren kanunlar, çağa uygun kanunlar gerekir. Bunun için de 23 yıldan bu yana değiştirmediğimiz bir temel kanun kalmadı, tamamını yeniledik." diye konuştu.

Bakan Tunç, yargının gerek nitelik, gerek nicelik, sayı ve hukuk eğitiminin kalitesi bakımından da önemli tedbirler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini anlattı.

Tunç, 2002'de 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısını bugün 26 bin 800'e ulaştırdıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 2,5 yılda 4 bin 720 hakim ve savcımız göreve başladı. 2002'de 3 bin 699 mahkememiz vardı, bugün itibarıyla 8 bin 920 mahkememiz var. Son 2,5 yılda da 3 bin 470 yeni mahkeme ve istinaf dairesi kurduk. Yargıdaki özellikle bazı davalar bakımından gecikmeyi ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Geciken adalet, adalet değildir. Özellikte istinaf uygulamasında 2016 yılından bu yana üç dereceli bir sisteme geçtik. İstinaf mahkemelerinde bazı dairelerdeki yoğunluğu ortadan kaldırmak, vatandaşlarımızın hakkına daha çabuk kavuşabilmesini sağlayabilmek için yeni daireler kuruyoruz. Üyelerinin sayısını arttırıyoruz ve oradaki yığılmayı da inşallah kısa zaman içerisinde çözmüş olacağız."

Bölge adliye sayısının 17 olduğunu belirten Tunç, 12 Bölge İdare Mahkemesi'nde yargının üç dereceli sistemle daha etkin şekilde vatandaşa hizmet vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Hukuk fakültelerinde eğitim kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları olduğunu, bu yıldan itibaren artık hukuk fakültesini kazanabilmek için ilk 100 bine girme şartını getirdiklerini hatırlatan Tunç, hukuk eğitimi sürecindeki yenilikleri paylaştı.

Tunç, 2023'te yargı teşkilatının 12 milyon 537 bin dosyada karar verdiğine dikkati çekerek, "2024'de 13 milyon 900 bine çıktı karar verme sayısı. 2025'te de bu sayının 14 milyonu aşacağını görüyoruz. Her yıl yaklaşık 11 milyon civarında devreden dosya var. Demek ki devreden dosyadan daha fazla her yıl karar sayısında artış olduğunu görüyoruz. Bu da biriken iş yükünün önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ortadan kaldırılarak yargıdaki hızlanmayı hep beraber görmüş olacağız." dedi.

"11. Yargı Paketi'nde toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik önemli düzenlemeler olacak"

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Tunç, "Orada önemli hedefler var, 264 hedef. Başta ceza adaleti sisteminin etkinliğinin arttırılmasına yönelik tedbirler. Özellikle şu anda Meclisimizin gündeminde olan 11. Yargı Reformuyla ilgili, paketiyle ilgili önemli düzenlemeler var. Komisyon çalışmaları şu anda tamamlandı ve inşallah Genel Kurula da bütçe görüşmelerinden sonra gelecek." diye konuştu.

Tunç, 11. Yargı Paketi'nde toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik önemli düzenlemeler olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Başta çocuklarımız, çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Onlar çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız ve savunmasız kişiler. Gerek suç mağduru çocuklar, gerekse de suça sürüklenen çocuklar. Onları suça iten nedenleri ortadan kaldırmak zorundayız. Bu konuda Meclisimizde de bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu araştırma komisyonunun alacağı kararlar doğrultusunda da bazı mevzuat düzenlemelerini inşallah hayata geçireceğiz. Ama şu anda Meclisin gündeminde olan yargı paketinde de çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının önüne geçmek için önemli tedbirler alan bir kanun teklifimiz var. Özellikle örgüt faaliyeti kapsamında çocukların suçta kullanılmasının önlenmesi ve bu konudaki yaptırımların arttırılmasını önemsiyoruz. Meskun mahalde silah atma, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada, o mutlu günlerimizi bir matem gününe çevirme durumlarını ortadan kaldırmamız lazım. Bu konudaki yaptırımları da arttıran düzenlemeler var. Trafikte yol kesme gibi özellikle hepimiz görüyoruz trafikte yol keserek birtakım anormal davranışlarda bulunan, o özellikle trafik magandası dediğimiz kişilerin de artık ortadan kaldırılması ve bu üzücü olayların olmamasını istiyoruz. Bu konuda gerekli yaptırımlar var."

Kiralık araçların suçta kullanılmasına yönelik konu ve yaptırımları içeren kanun çalışmalarının da olduğunun altını çizen Tunç, özellikle internet ve telefon hatları, bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık, sanal bahis ve kumarın önlenmesi, gerekli yaptırımların daha etkin hale getirilmesiyle ilgili düzenlemeleri de hayata geçireceklerini vurguladı.

Bakan Tunç, yargıyı hızlandırmaya yönelik önemli düzenlemeler de olduğunu anlattı.

Türkiye'yi her alanda geliştirmenin gayretinde olduklarını belirten Tunç, Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir ortamda inşa edeceklerine dikkati çekti.

"Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde terör büyük bir engel teşkil etti"

Tunç, terör nedeniyle birçok eserin daha önce hayata geçirilemediğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde terör büyük bir engel teşkil etti. Ama en önemlisi binlerce şehit verdik. Askerimiz, polisimiz, doktorlarımız, sağlık görevlilerimiz maalesef şehit oldular. Büyük acılar yaşadık. En fazla da Güneydoğu'daki vatandaşlarımız büyük sıkıntılar çekti. Terör nedeniyle köyler boşaltıldı. İşte bu acıların bir daha yaşanmamasıyla ilgili olarak sayın Cumhurbaşkanımız 23 yıldan bu yana Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlarken, diğer yandan da Türkiye'nin demokratik kalkınmasıyla ilgili olarak temel hak ve özgürlüklerin takibi anlamında çok büyük gayret gösterdi."

Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüşlerini şöyle paylaştı:

"Türkiye'nin terörden kurtulmasını istemeyenler, Türkiye'nin bölgesinde zayıf, güçsüz ve küresel güçlerin o planlarına karşı koyacak güçte olmasını istemeyenler, bu terörsüz Türkiye'den rahatsız olacaklar ve sabotaja yönelik birtakım girişimlerde bulunacaklardır ve bulunuyorlardır. Bu anlamda biz çok dikkatliyiz, çok tecrübeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir provokasyona gelmeden özellikle vatandaşlarımız, milletimiz ne istiyorsa onu yapacağız. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahatsız edecek, milletimizi rencide edecek hiçbir adım atmayacak ve ülkemizi terörden arındırarak çocuklarımızı, geleceğimizi inşallah huzurlu bir Türkiye'ye kavuşturmanın gayreti içerisinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu konuda Trabzon'un da desteği tam."

Tunç, Türkiye'de her yeri ziyaret ettiklerini belirterek, "Milletimizin beklentisi bu anlamda çok yüksek. İnşallah bu beklentiyi boşa çıkarmayalım. Türkiye'yi terörden arınmış her alanda gelişmesini, kalkınmasını sürdürerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Of Adliye binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Tunç, protokol üyeleriyle butona basarak temeli attı.