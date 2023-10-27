ABD ve Çin Arasında Barış ve İşbirliği İlişkisi Önemli

Eski ABD Dışişleri Bakanı Dr. Henry A. Kissinger, ABD ile Çin arasında barışçıl ve işbirliğine dayalı bir ilişkinin dünyada barış ve kalkınmanın sağlanması için şart olduğunu söyledi. Kissinger, bu açıklamayı ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'nin yıllık Gala Yemeği'nde yaptı.

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TARİH: 27 Ekim 2023

1. Gala yemeğinden çeşitli görüntüler

3. Çin ve ABD'den çeşitli sokak görüntüleri

Eski ABD Dışişleri Bakanı Dr. Henry A. Kissinger, ABD ile Çin arasında barışçıl ve işbirliğine dayalı bir ilişkinin dünyada barış ve kalkınmanın sağlanması için şart olduğunu söyledi.

Kissinger, söz konusu açıklamayı Salı günü, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'nin New York'ta düzenlenen yıllık Gala Yemeği'nde yaptı.

"Çin ve ABD arasında barışçıl ve işbirliğine dayalı bir ilişki dünya barışı ve kalkınması için şart. Eminim ki burada bulunan herkes Çin ve ABD arasındaki barış ve kalkınmanın hem iki ülkenin kendi çıkarlarına hem de dünyanın yararına olduğu konusunda hemfikirdir."

"Hayatımın yarısını tam anlamıyla Çin-ABD ilişkileri üzerine çalışarak geçirdim. Bunu yaparken de Çin halkını sevdim. Çin kültüründen etkilendim. Çin-ABD ilişkilerinin, iki ülkenin dünyaya barış ve kalkınma getirme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olduğu ve aynı zamanda birlikte olmadıkları takdirde dünyayı yok etme konusunda da aynı yeteneğe sahip oldukları anlayışına dayandığına inanıyorum. Tıpkı 50 yıl önce inandığım gibi şimdi de bu zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum."

Kissinger, ABD'yi, Taiwan meselesini, iki ülkenin diplomatik bağlar kurması için önemli bir siyasi temel oluşturan tarihi belge niteliğindeki "Shanghai Bildirisi"ne uygun şekilde ele alması gerektiği konusunda uyardı.

"Biz ABD olarak, bağlı olduğumuz tek Çin ilkesinden uzaklaştığımız izlenimini vermekten kaçınmalıyız. Bu, Shanghai Bildirisi'nde verdiğimiz gerçek bir taahhüttü."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York'tan bildiriyor. (XHTV)