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ABD, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısını oylamaya sunacak

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ABD'nin BM Misyonu Sözcüsü Nate Evans, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısının yarın BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulacağını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 167 gündür devam ederken, ABD'nin BM Misyonu Sözcüsü Nate Evans, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısının yarın BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulacağını açıkladı. Evans, "ABD son birkaç haftadır Konsey üyeleriyle birlikte, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve insani yardımların artmasına yardımcı olacak bir rehine anlaşmasının bir parçası olarak Gazze'de acil bir ateşkes sağlamayı hedefleyen devam eden diplomatik çabaları destekleyecek bir karar üzerinde ciddi bir şekilde çalışmaktadır. Güvenlik Konseyi ile yaptığımız pek çok istişarenin ardından bu kararı cuma sabahı oylamaya sunacağız" dedi.

ABD, 7 Ekim'den bu yana BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan 3 karar tasarısını da veto etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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