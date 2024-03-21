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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6. Orta Doğu turu kapsamında geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi amacıyla çıktığı 6. Orta Doğu turunu sürdürüyor. Blinken, bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel'in de katıldığı görüşmede, Gazze'de en az 6 hafta sürecek acil ateşkes sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca bölgedeki Filistinli sivillerin ve yardım kuruluşu çalışanlarının korunmasına yönelik çalışmalar ile Mısır'ın insani yardımların artırılmasında oynadığı rol ele alındı.

Cumhurbaşkanı Sisi'den Refah uyarısı

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze Şeridi'nin ve halkının yaşamı tehdit eden insani bir felaket ile kıtlığa maruz kaldığını vurguladı ve derhal ateşkes sağlanması gerektiğini ifade etti. Filistin'in Refah kentine yönelik herhangi bir askeri operasyonun tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı, bölgeye yeterli miktarda insani yardımın girebilmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Sisi'nin iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusuna da değindiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için yoğun bir şekilde çalışarak siyasi yolun açılması gerektiğini aktardı" denildi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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