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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Refah kentine yönelik kara operasyonuna alternatifler olduğunu ifade etti

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail'in Refah kentine yönelik kara operasyonuna "alternatiflerin" olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington D.C'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken görüşmede, ABD'nin Refah'ta bulunan 1.4 milyondan fazla Filistinli sivili daha da tehlikeye atacak büyük bir kara operasyonuna karşı olduğunu yineledi. Blinken, hem İsrail'in güvenliğini sağlayacak hem de Filistinli sivilleri koruyacak büyük bir kara operasyonuna "alternatiflerin olduğunu" ifade etti. Blinken ayrıca Gazze'deki sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardımın derhal artırılması ve sürdürülmesi ihtiyacını da ele aldı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Washington temasları çerçevesinde ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile de bir araya gelecek.

Gallant'ın Washington ziyareti protesto edildi

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ziyareti, ABD Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan kalabalık grup tarafından protesto edildi. Filistin yanlısı protestocular, ateşkes talep ederek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı slogan attı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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