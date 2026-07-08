Trump: Türkiye ile en iyi ilişkilerden birine sahibiz

Abd Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecine ilişkin, "Şu anda Türkiye ile en iyi ilişkilerimizden birine sahibiz. Bu konuda kararımı tam olarak vermedim" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Trump, Türkiye'nin ev sahipliğine vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllara dayanan dostluklarına dikkati çeken Trump, "Harika vakit geçirdik. Çok büyük bir başarıyla son derece başarılı bir NATO zirvesini burada Türkiye'de tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir adam, harika bir lider ve uzun süredir benim dostum. Çok güçlü biri, çok güçlü bir kişiliği var. İşte bu sebeple bu kadar başarılı bir ülkeyi yönetiyor" dedi.

Türkiye'nin askeri gücüne de değinen Trump, "Askeri olarak da çok güçlü ve insanlar onu yalnız bırakıyor. Uçaktan indiğimiz andan itibaren havaalanı muhteşemdi. Bizim için yeni bir terminal inşa etmişler. Her şey çok güzeldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarmış Türkiye" ifadelerini kullandı.

"Rutte sıra dışı biri"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de teşekkür eden Trump, "Mark gerçekten sıra dışı biri. Zeki, harika bir lider. Bu kadar lidere öncülük etmek hiç kolay değil. Daha iyi birini bulamazdık" diye konuştu.

Zirve salonunda güçlü bir birlik havası bulunduğunu belirten Trump, "O salonda gerçekten çok büyük bir sevgi vardı. Basının bunu görememesi üzücü. Çok zeki insanlar ve yüreklerinde iyilik olan insanlar vardı. Ülkeleri için çok iyi bir iş çıkarıyorlar" dedi.

"Yüzde 5 hedefini herkes kabul etti"

NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırma kararına değinen Trump, yıllardır savunduğu hedefin artık ittifak genelinde benimsendiğini söyledi. "Geçen yıl Hollanda'daki zirvede de harikaydı. Burada da görülmemiş bir anlaşmayla yıllık savunma harcaması hedefini yüzde 2'den yüzde 5'e çıkarmayı kabul ettik. Herkes bunun imkansız olduğunu söyledi ama şimdi herkes bana teşekkür ediyor" diyen Trump, birkaç ülke dışında tüm müttefiklerin bu hedefe ulaşmak için çalıştığını ifade etti.

ABD'nin savunma bütçesini de artıracağını belirten Trump, "Bu yıl rekor seviyede 1 trilyon dolarlık savunma harcaması yaptık. Gelecek yıl 1,5 trilyon dolar isteyeceğiz. Bu para dünyadaki en iyi askeri ekipmanlara harcanacak" dedi.

"Avrupa'nın harcamaları Amerikan sanayisine dönecek"

Avrupa ve Kanada'nın artan savunma bütçelerinin önemli bölümünün ABD yapımı sistemlerin alımında kullanılacağını belirten Trump, "Savunma harcamalarındaki artışın büyük bölümü Amerikan üretimi ekipmanlarda kullanılacak. Çünkü Amerikan silahlarını istiyorlar. Tomahawklar, Patriotlar, dünyanın en iyi sistemleri olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

Lockheed Martin, Raytheon ve Boeing gibi şirketlerin yeni fabrikalar kurduğunu belirten Trump, "Fabrikalarımız 7 gün 24 saat çalışıyordu. Daha fazla fabrika inşa etmelerini söyledim. Amacımız yeni siparişleri artık yıllarca bekletmeden çok daha kısa sürede teslim edebilmek" diye konuştu.

"Amerikan ekonomisi tarihi rekor kırıyor"

Trump, uyguladığı gümrük vergileri sayesinde ABD'ye rekor seviyede yatırım geldiğini belirterek, "Amerika tarihinde en fazla istihdama ve en fazla yatırıma sahibiz. 19,2 trilyon dolarlık yatırım çekildi. Otomotiv, çip ve yapay zeka fabrikaları rekor seviyede inşa ediliyor" dedi.

Toyota'nın üretimini ABD'ye taşıyacağını kaydeden Trump, üretimini ABD dışında sürdüren şirketlere yüzde 100 ila yüzde 250 arasında gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

"Yapay zekada Çin'in önünde olacağız"

Yapay zeka yatırımlarına da değinen Trump, bu alandaki şirketlerin kendi enerji üretim tesislerini kurmalarını istediklerini belirterek, "Yapay zeka yarışında Çin'in önünde gitmemiz gerekiyor. Her konuda olduğu gibi Çin'in de önündeyiz" ifadelerini kullandı.

"Amerika geri döndü"

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Trump, Suriye yönetiminin ülkeyi yeniden birleştirme çabalarını da övdü. Trump, "Görüşmelerimizde açık olan bir şey vardı. Amerika artık geri döndü. Daha güçlüyüz, her zamankinden daha büyüğüz ve daha iyiyiz. Bir ülke olarak gerçekten büyük saygı görüyoruz" dedi.

Basına kapalı gerçekleştirilen liderler oturumlarına ilişkin de Trump, "O salondaki birlik hissi muazzamdı. Belki de tüm dünyanın liderlerin birbirlerine söylediklerini duyması gerekirdi. Bu muazzam derecede başarılı bir zirveydi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'ye ve NATO ülkelerinin tüm liderlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. İran savaşını stratejik bir çıkmaza dönüşüp dönüşmediği sorusu üzerine Trump, gerçekleştirilen saldırıların İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasına yönelik olduğunu ve bu sebepten dolayı da İran savaşının ABD adına muazzam bir askeri başarı olduğunu söyledi.

"(ABD-İran müzakereleri) Anlaşma yapmak istiyorlar ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar"

Petrol fiyatlarının hem kendisinin göreve yeniden başladığı dönemden hem de savaş öncesinden daha düşük bir seviyeye geldiğine dikkati çeken Trump, "Orduları kalmadı, İran'ın hava kuvvetleri ortadan kaldırıldı. 159 tane gemileri denizin dibinde. Radarları tamamen yok edildi. Başarı değil demeniz gerçekten yalan, haberciler çok başarılı olduğunu söylüyorlar. İran'ın yüzde 250 enflasyonu var. Savaş öncesinde İran'da yüzde 5, 6 enflasyon vardı. Anlaşma yapmak istiyorlar ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar" diye konuştu.

İran'ın durdurulması gerektiğine dikkati çeken Trump, faaliyetleriyle dünya için doğru olanı yaptığını ve ABD ordusunun muazzam derecede başarılı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bir gazetecinin, komünizmin tehlikelerine ilişkin söylemlerini hatırlatarak, komünist ve sosyalist rejimlerde yaşayan insanlara vermek istediği mesajı sorması üzerine Trump, komünizmin hiçbir işe yaramadığını ve yaramayacağını belirtti.

"İranlıları tanıdım, onlarla anlaşma yapmak istediğimi çok düşünmüyorum"

Geçtiğimiz günlerde İranlı yetkililere yönelik olumlu mesajlar verdiğini daha sonra ise yine İranlılar hakkında olumsuz ifadeler kullandığının hatırlatılması üzerine Trump, "Onları tanıdım. Artık daha mantıklılar ama son bir iki haftadaki davranışlarına ve eylemlerine bakacak olursanız ülkelerine hizmet etmediklerini düşünüyorum. Onlarla anlaşma yapmak istediğimi çok düşünmüyorum. Oyun oynayabiliriz ama anlaşmak istediğimi çok zannetmiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Petrol fiyatları taş gibi düştü, birazcık yükselecek ve yükseliş çok çabuk bir şekilde bitecek"

Ateşkes anlaşmasının bittiğini açıklamasının ardından bu kararın piyasalara yönelik olumsuz yansıması olduğunun ve ABD'nin savaşa geri dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bu bahsedilen sayılardan çok daha önemli. Petrol fiyatları taş gibi düştü, birazcık yükselecek ve yükseliş çok çabuk bir şekilde bitecek. Şu anda gerçekten muazzam miktarda petrolümüz var, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler de var. Her konuda haklıydım ve çok uzun zamandır haklıyım. Petrol fiyatı da düşüyor. Tek bir şeyden emin olmam gerekiyor. Akıl hastalarının nükleer silaha sahip olmamalarını sağlamam gerekiyor" diye konuştu.

"Ben başkan olmasaydım İsrail diye bir ülke olmazdı"

İran'ın nükleer silaha sahip olduğu taktirde bu gücü kullanarak İsrail'i ortadan kaldırabilecek güce sahip olacağını savunan ABD Başkanı Trump, "Ben başkan olmasaydım İsrail diye bir ülke olmazdı. Geçmişte Obama'nın anlaşması gerçekten ilk başta ortaya konduğunda her şey İran'ın istediği gibi oldu. 1,7 milyar dolar nakit olmak üzere milyarlarca dolar verip barışı satın alabileceklerini düşündüler ama bunu yapamazsınız. Şu anda hepsinden daha önemlisi, delilerin nükleer silaha sahip olmasına izin veremezsiniz. Başka ülkelerde de bunu daha önce yaptık ama buna kesinlikle izin veremeyiz" dedi.

İran savaşının yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin sorunun ardından değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Trump, savaşın yeniden başlayacağını düşünmediğini, bu sürecin çok kısa süreceğini de sözlerine ekledi.

"Bugünden çıkan tek bir kelime varsa bu da birliktir"

İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerin İran savaşında Amerika'nın yanında olmayacağına yönelik ifadelerinin hatırlatılarak, bu ülkelerin saldırıya uğradığı senaryoda ABD'nin yanlarında olup olmayacağının sorulması üzerine Trump, şu cevabı verdi:

"İspanya çok kötü davrandı, İtalya iyiydi. Ülkelerin büyük bölümü iyiydi. Sadece kötü bir an yaşadılar, bize yardım etmediler. Zaten yardımlarına da ihtiyacımız yoktu. Biz 'kenarda duralım' dediler ve bu yanıtı hiç beğenmedim. Bundan daha iyi bir yanıt verebilirlerdi. 'Yardım etmek ister misiniz' dedik, 'isteriz ama savaşın bitmesini bekleriz' dediler. Winston Churchill ruhu değildi bu. Bugünden çıkan tek bir kelime varsa bu da birliktir. Bu ülkelerin her biri bizi seviyorlar. Gerçekten muazzam bir birlik vardı."

"Türkiye'ye F-35 satışı konusunda kararımı tam olarak vermedim"

Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda anlaşmaya varılıp varılmadığı sorusu üzerine Trump, "Şu anda Türkiye ile en iyi ilişkilerimizden birine sahibiz. Bizim tabii ki en iyi uçak F-35 ve herkes onu istiyor. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Erdoğan, Bibi'nin (Binyamin Netenyahu) çok büyük bir hayranı diyemem. İsrail'in büyük bir hayranı diyemem. Ancak o savaşa katılmadı ve benim ricam üzerine hiç olaya müdahil olmadı. Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke. NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi. Bu konuda kararımı tam olarak vermedim" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı