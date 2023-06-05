AB milletvekilleri Yunanistan'ın geri itme vakalarına tepki gösterdi

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, AB Komisyonuna Yunanistan'ın karıştığı geri itme vakaları karşısında kayıtsız kaldığı konusunda sert eleştiriler yöneltti. Milletvekilleri, göç ve Yunanistan ile ilgili geri itme iddiaları konusunun görüşüldüğü oturumda, Schinas ve Johansson'a Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesine dair birçok kanıt mevcut olduğu halde, tekrarlayan vakalar karşısında sessiz kalınması nedeniyle sert eleştirilerde bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, AB Komisyonuna Yunanistan'ın karıştığı geri itme vakaları karşısında kayıtsız kaldığı konusunda sert eleştiriler yöneltti.

AB Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'ın katılımıyla AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nde, göç ve Yunanistan ile ilgili geri itme iddiaları konusunun görüşüldüğü oturum düzenlendi.

Milletvekilleri, Schinas ve Johansson'a Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesine dair birçok kanıt mevcut olduğu halde, tekrarlayan vakalar karşısında sessiz kalınması nedeniyle sert eleştirilerde bulundu.

New York Times tarafından 19 Mayıs'ta yayınlanan 12 sığınmacının geri itildiğine dair görüntüleri hatırlatan milletvekilleri, diğerleri gibi bu vakanın da Yunanistan tarafından sözde bir soruşturma neticesinde örtbas edileceğini ifade etti.

Alman milletvekili Birgit Sippel, "New York Times'taki haber, ilk değildi. Eğer ilk olsaydı, 'üzerine çalışıyoruz, araştırıyoruz' yanıtını kabul ederdik. Ama bunu defalarca, defalarca gördük. Bazı Komisyon üyeleri Yunanistan'ı sınırları çok iyi koruduğu için tebrik dahi etti. Bu geri itmelerle mücadele etmek değildir, teşvik etmektir. Yunan yetkililerin bunu araştırıyor olması güzel ama ben bunun sonucunu şimdiden biliyorum. Diğerleri gibi olacak." diye konuştu.

Hollandalı milletvekili Sophie In't veld de New York Times'daki görüntülerin soruşturulmaya mahal vermeyecek kadar açık ve net olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Yunanistan sahil güvenliğinin 6 aylık bebeği bota koyarken görüntülendiğinni, aynı kişilerin Türkiye'ye vardıklarında da kayda alındığını belirten In't veld, "İnsanlık bunun neresinde? Komisyon'daki aciliyet duygusu nerede? Bu 'Avrupa yaşam tarzı' değil. Komisyon'a bu sorunu çözeceğinize dair güvenim yok." diye konuştu.

AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı ve Yunanistan vatandaşı Schinas da New York Times'taki görüntülerin Yunanistan'daki genel seçimlerden iki gün önce yayınlandığını, görüntülerle ilgili bilgi sahibi olmadığını, bu tür olayların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Göç yönetimi

Milletvekilleri ayrıca Komisyon üyelerini başta Yunanistan olmak üzere mülteci kabul merkezlerindeki kötü koşullar, sığınma başvurusuna ilişkin uzun ve yıpratıcı prosedürler, örülen duvarlar nedeniyle eleştirdi.

Schinas ise Yunan adalarında Avrupa standartlarında kabul merkezleri açıldığını belirterek, bu gelişmenin Yunanistan vatandaşı olduğu için kendisi için bir gurur sebebi olduğunu kaydetti. Schinas ayrıca duvar örme uygulamasına karşı olduğunu, söz konusu yapıların duvar değil, giriş çıkışları denetlemek için "kontrol erişim merkezleri" olduğunu kaydetti.