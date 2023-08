30 Ağustos Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Edirne'de 30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kentte Atatürk Anıtı'nda çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, İYİ Parti Milletvekili Mehmet Akalın, siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Vali Yunus Sezer'in makamında tebrikleriyle süren törende Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni yapıldı. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik de geçiş yaptı.

Törende 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı adına Piyade Tankçı Yüzbaşı Ali Kemal Ateş konuşma yaptı. 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin 101'inci yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen Ateş, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı, 101 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle, yeniden dirilerek, topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası, tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir" dedi.

Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsurun, harbin; kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş olarak icra edilmiş olması olduğunu kaydeden Ateş, "Türk ulusu bu meydandan da Ulu Önder'inin liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur ve bu sonuçların günümüze de yansımakta olduğu gözlenmektedir. Bu zaferle, Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekun olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. Bugün dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan Silahlı kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkeleri, bugüne kadar, olduğu gibi gelecekte de Türk silahlı kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Yüzbaşı Ateş'in konuşmasının ardından Edirne Belediyesi Halk Oyunları topluluğu, gösteri sergiledi. Geçit töreninde, askeri birlikler vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Büyük zafer, Edirne'nin Keşan ilçesinde de vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı.

TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ'DE TÖREN

Tekirdağ'da Zafer Bayramı kutlamaları valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tören aracı üzerinden vatandaşların bayramını kutladı. Halk oyunları gösterilerinin ardından resmi geçit töreni yapıldı. Askeri birliklerin geçişi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Törene çocuklarıyla katılanlar vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de vatandaşlar kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaan Peker, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Atatürk Meydanı'na vatandaşların bayramını kutladı. Çorlu Belediyesi kutlamalara katılan vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Halk oyunları gösterileri ve geçiş töreni ilgiyle izlendi.

Kırklareli'de kutlamalar Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Vali Birol Ekici, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkan Vekili Hasan Baykal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından valilikte Ekici, Arıkan ile Baykal tebrikleri kabul etti. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Ekici, Arıkan ile Baykal vatandaşların bayramını kutladı. Halk oyunları gösterilerinin ardından askeri birliklerin geçişiyle tören sona erdi.