TBMM Başkanı Şentop: "(Necmettin Erbakan) Liderliği yürütecek bütün müktesebata maddi, manevi anlamda sahipti"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın liderliği yürütecek bütün müktesebata maddi, manevi anlamda sahip olduğunu ifade ederek, "Geri dönüp baktığımızda davaya liderlik ettiği dönemde ondan başka birisi bu işi yapabilir mi diye düşündüğümüzde, hiç kimse onun gibi yapamazdı" dedi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) işbirliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu, AHBV Üniversitesi Itri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video mesaj gönderdiği sempozyuma, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ESAM Genel Başkanı ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan gibi çok sayıda devlet adamı ve siyasi parti lideri katıldı. 2 gün sürecek olan sempozyumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ın birçok açıdan liderlik vasfını taşıdığını ve dava adamı olduğunu söyledi.

"Liderliği yürütecek bütün müktesebata maddi, manevi anlamda sahipti"

Necmettin Erbakan'ın dava lideri olma vasıflarına sahip olduğunu belirten Şentop, "Her davanın her zaman ve şartlar altında liderliğini yapacak insanları Cenab-ı Hak gönderiyor. O liderler dönemin şartlarına uygun vasıfları, kapasiteleri içerecek şekilde gelişiyor. Erbakan Hocamız da Türkiye'de uzun yıllardır devam eden büyük bir gerileme, sadece askeri anlamda değil, devlet yönetimi, ekonomik anlamda, teknolojik anlamda uzun süren bir gerilemenin ama esas ona da zemin hazırlayan bir özgüven kaybı olan dönemde büyük davanın liderliğine başladı. Bu liderliği yürütecek bütün müktesebata maddi, manevi anlamda sahipti. Bunun tezahürlerini bu süreç içerisinde herkese gösterdi. Geri dönüp baktığımızda davaya liderlik ettiği dönemde ondan başka birisi bu işi yapabilir mi diye düşündüğümüzde, hiç kimse onun gibi yapamazdı" diye konuştu.

Şentop, Erbakan Hoca'nın meşruiyetçi bir insan olduğunu, kararlılığı ile ön plana çıktığını ve hem zaman hem de mekan bakımından büyük fotoğrafı görebilme yetisinin olduğunu söyledi.

"Hiçbir zaman hukuk dışına tevessül etmedi"

Erbakan Hoca'nın hiçbir zaman hukuk dışı bir davranışta bulunmadığını söyleyen Adalet Bakanı Gül ise, "Erbakan Hoca, iyinin, güzelin, doğrunun ve adil olanın egemen olması için hayatını adamış ve ömrünün sonuna kadar bunun için mücadele vermiş bir dava insanıydı. Milli Görüş Hareketi ile yerli ve milli duruşuyla, egemen güçlere karşı, sömürgeciliğe karşı kafa tutan, meydan okuyan bir duruşa sahipti. Hiçbir zaman hukuk dışına tevessül etmedi. Hep haksızlığa, mağduriyetlere maruz kaldı. Ama hiçbir zaman hukuk dışına asla tevessül etmedi. Bizlerin de gençlik yıllarımızda yakinen yaşadığımız, birlikte siyasette gördüğümüz bir konu. 'Hangi hukuksuzluğu yaparlarsa yapsınlar bizim inancımız, bizim temsil ettiğimiz mana hukuktan asla ayrılmamak. Adaletten şaşmamak' diyerek 12 Eylül öncesin de, sonrasında da, 28 Şubat döneminde de bir tane evladını bile hukuk dışı, adalet dışı hiçbir yola tevessül etmedi, buna izin vermedi. 28 Şubat ve diğer haksızlık yapanlar daima olumsuz şekilde hatırlanacakken, Erbakan Hoca bin yılda geçse bu coğrafyada hayırla, iyilikle, daima güzellikle anılmaya devam edecektir" dedi. - ANKARA