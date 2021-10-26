MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Osman Kavala) "Sorosçu'nun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm verilirse önce cezasını Türkiye'de çekmesi sonra da... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Osman Kavala) "Sorosçu'nun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm verilirse önce cezasını Türkiye'de çekmesi sonra da...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Osman Kavala)

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Osman Kavala) "Sorosçu'nun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm verilirse önce cezasını Türkiye'de çekmesi sonra da vatandaşlıktan çıkartılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi artık zaruridir.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: ( Osman Kavala ) "Sorosçu'nun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm verilirse önce cezasını Türkiye'de çekmesi sonra da vatandaşlıktan çıkartılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi artık zaruridir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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