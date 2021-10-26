MHP Genel Başkanı Bahçeli: ( Osman Kavala ) "Sorosçu'nun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm verilirse önce cezasını Türkiye'de çekmesi sonra da vatandaşlıktan çıkartılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi artık zaruridir." - ANKARA

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