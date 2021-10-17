İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de esnaf ziyareti yaptı - Haberler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de esnaf ziyareti yaptı

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Politika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de esnaf ziyareti yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de esnaf ziyareti yapıp vatandaşlarla sohbet etti.

TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de esnaf ziyareti yapıp vatandaşlarla sohbet etti.

Tunceli'de bazı programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Soylu, Tunceli AK Parti Teşkilat Akademisi'nin ardından Vali Mehmet Ali Özkan ve beraberindekilerle kentteki esnafı ziyaret etti.

Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iş yerlerine girerek esnafla sohbet eden Soylu, yol güzergahında karşılaştığı vatandaşların da fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi. Bakan Soylu, girdiği bir fırından ücretini vererek aldığı kekin tadına bakıp yanındakilere de ikram etti.

Bakan Soylu, esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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