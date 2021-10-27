Akşener: Bu bütçede, millet yok

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2022 yılı bütçesini eleştirerek "Bu bütçede yoksulluğa çare yok, enflasyona çare yok, işsizliğe çare yok, gelir dağılımındaki adaletsizliğe çözüm yok, bu bütçede, millet yok" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener milli güvenlik konusuna vurgu yaparak "Geçtiğimiz hafta, bir kez daha gördük ki; Sayın Erdoğan'ın milli güvenlik tanımı kendi koltuğunun güvenliğinden başka bir şey değil. Koltuğunu sallayan her şey ve herkes, kendisi için bir milli güvenlik tehdidi. Geçinemiyor musun? O zaman teröristsin. İflasın eşiğinde misin? O zaman hainsin. Sosyal medyada, eleştiri mi yazdın? O zaman milli güvenliğimiz için bir tehditsin" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet