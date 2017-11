Polis kıyafetiyle gasp yapan şahıslar kamerada: 4 tutuklama

Antalya'da polis kıyafetiyle yabancı uyruklu kişilerin evine girip gasp yapan 4 kişi tutuklandı



ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde polis kıyafetiyle yabancı uyruklu kişilerin evine girip gasp yapan 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde yabancı uyruklu W.S. ile eşinin yaşadıkları eve 25 Ekim'de polis kıyafetiyle gelen 3 kişi, 'hakkınızda şikayet var' diyerek şahısları kelepçeledi. Şüpheliler sonrasında evde bulunan bin 300 dolar ile değeri 25 bin TL civarında olan kol saatini yağmalayıp olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen görevliler yağma olayını A.D.M.A., A.T., H.B.A., Ş.Z. ve C.K.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Adana ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda yağma olayında kullanılan 2 adet resmi polis gömleği, 3 kelepçe, 2 kemer ve takımı yazan not kağıdı, üzerinde polis amblemi bulunan Komiser Yardımcısı/Bölge Sorumlusu kartviziti, H.B.A.'nın polis kıyafetiyle çektirdiği 2 vesikalık fotoğraf, 4 adet kelepçe anahtarı, 2 ruhsatsız tabanca ve tabanca kılıfı, H.Ç. adına düzenlenmiş, üzerine A.T.'ye ait fotoğraf yapıştırılmış nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ş.Z. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.D.M.A., H.B.A., C.K. ve A.T. ise tutuklandı.