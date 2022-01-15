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Polis dolandırıcılara karşı broşürle uyardı

Polis dolandırıcılara karşı broşürle uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi ile Gülüç Beldesi genelinde dolandırıcılık olaylarının artması üzerine polis ekipleri vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi ile Gülüç Beldesi genelinde dolandırıcılık olaylarının artması üzerine polis ekipleri vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde son zamanlarda malvarlığına karşı işlenen suçlarda artış yaşanması üzerine ilçe genelinde bin 500 adet içeriğinde bilgilendirmelerin yapıldığı broşürler dağıttı.

Polis ekipleri ATM ile kamu bina girişlerine broşürler yapıştırırken, park ve bahçeler, devlet hastanesi, otobüs terminali, sağlık ocakları, kaymakamlık binası, adliye binası, pazar yerleri, kahvehane ve kıraathaneler, bankalar, sanayi siteleri, camii çıkışları, otobüs durakları, kuyumcular ve çeşitli işyeri sahipleri ile müşterilerine, telefon ve internet yoluyla dolandırıcılık, hırsızlık gibi mal varlığına yönelik suçlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. - ZONGULDAK

Polis dolandırıcılara karşı broşürle uyardı

Polis dolandırıcılara karşı broşürle uyardı

Polis dolandırıcılara karşı broşürle uyardı

Polis dolandırıcılara karşı broşürle uyardı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi ile Gülüç Beldesi genelinde dolandırıcılık olaylarının artması üzerine polis ekipleri vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

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