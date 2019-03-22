Polis Adaylarına Organ Bağışı Anlatıldı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğünce 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerine organ bağışının önemi anlatıldı.

19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen eğitimde konuşan Atakum İlçe Sağlık Müdürü Dr. Barış Çankaya, organ bağışı konusunda yaptıkları faaliyetleri anlattı ve polis okuluna desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Türkiye'de maalesef 100 beyin ölümünün 22'sinde organ bağışı gerçekleşiyor"

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak ise Türkiye'de yaklaşık 30 bine yakın organ ve doku nakli bekleyen hastanın olduğunu söyledi. Her yıl organ bekleyen hastaların bir kısmı organ bulunamadığı için hayatlarını kaybettiğini ifade eden Kazak, "O yüzden organ bağışının önemini anlatan seminer ve toplantılar düzenliyoruz. Türkiye'de maalesef 100 beyin ölümünün 22'sinde organ bağışı gerçekleşiyor. Ailelerin anlaşmazlığı ve vücut bütünlüğünün bozulduğu gibi bazı gerekçelerle organ bağışına aileler onay vermiyor ve bu yaptığımız eğitimlerle konuyla ilgili soru işaretlerini gidermeyi amaçlıyoruz. Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda 2018 yılında 56 ailenin organ bağışına onay vermesiyle 171 kişinin hayata tutunabilmesi sağlanmıştır. Sadece yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen kişilerden organ alınabilir. Çıkarılan organlar zengin, fakir, din, dil, ırk cinsiyet ayrımı gözetmeksizin öncelikle doku ve kan gurubu uyumuna göre tıbbi aciliyet göz önünde bulundurularak ulusal koordinasyon merkezi tarafından bekleme listesine göre belirlenen hastaya nakledilir" dedi.

Eğitim sonrası Polis Meslek Yüksek Okulu'nda üç gün boyunca açık kalacak olan organ bağış standında okul yöneticileri ve öğrencileri yoğun katılımla organ bağışçısı olarak organ bekleyen hastalara destek oldu.

Eğitim programına, çok sayıda okul öğrencisi katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA