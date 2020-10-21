Polis 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek kapkaç zanlılarını yakaladı
21.10.2020 09:05 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:08
Mardin'in Artuklu ilçesinde polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek yakaladığı 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek yakaladığı 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 450 saatlik görüntüyü izledi.
Şüphelileri tespit eden ekipler, A.A. ve Y.D'yi çalınan cep telefonuyla yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar