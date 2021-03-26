PlayStation Store'da 9 oyun ücretsiz indirilebilir!

#PlayAtHome kapsamında hangi oyunlar ücretsiz oldu?

Sony Interactive Entertainment, pandemi sebebiyle insanların evde kalmasını teşvik etmek amacıyla başlattığı "Play At Home" kapsamında, PlayStation Store'da dokuz adet oyunun ücretsiz olarak indirilebilir olacağını duyurdu.

PlayAtHome Kapsamındaki 9 Ücretsiz Oyun

ABZU

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Astro Bot Rescue Mission

Paper Beast

Oyunlar 22 Nisan 06: 00'a kadar ücretsiz ve belirtilen tarihten önce kütüphaneye eklerseniz sizde kalıyor. Ayrıca 19 Nisan 06: 00 - 14 Mayıs 06: 00 tarihleri arasında da Horizon Zero Dawn Complete Edition ücretsiz verilecek.

Kaynak: Playerbros