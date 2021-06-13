Son dakika: PKK/KCK-PYD/YPG Operasyonunda gözaltına alınan HDP'li başkan da dahil 3 kişi serbest kaldı
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Son dakika: PKK/KCK-PYD/YPG Operasyonunda gözaltına alınan HDP'li başkan da dahil 3 kişi serbest kaldı

Son dakika: PKK/KCK-PYD/YPG Operasyonunda gözaltına alınan HDP'li başkan da dahil 3 kişi serbest kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ya yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da olduğu 7 kişiden 3'ü 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ya yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da olduğu 7 kişiden 3'ü 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik yürüten soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda 9 Haziran'da İstanbul'un 8 ayrı ilçesinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da aralarında olduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri dün akşam saatlerinde tamamlanan 7 kişi, geniş güvenlik önlemleri arasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Bor'un da bulunduğu 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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