Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 artışla 1.406,89 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 artışla 1.406,89 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,07 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.397,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,82 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 1.401,64 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.400,15, en yüksek ise 1.409,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 1,10, sanayi endeksi yüzde 0,68 ve teknoloji endeksi yüzde 1,09 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükseldi, 20'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şişecam, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.778,2 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2050, sterlin/dolar paritesi 1,3850 ve dolar/yen paritesi 109,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3040 liradan, avro 10,0050 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.778,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 66,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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