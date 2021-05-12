Pınar Karşıyaka Play-Off'a başlıyor
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Pınar Karşıyaka Play-Off'a başlıyor

Pınar Karşıyaka Play-Off'a başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde San Pablo Burgos'a mağlup olup Avrupa'da şampiyonluğu ıskaladıktan sonra Rusya dönüşü ayağının tozuyla çıktığı ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son hafta mücadelesinde Beşiktaş'a evinde 81-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ligde yarın da Play-Off maratonuna başlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde San Pablo Burgos'a mağlup olup Avrupa'da şampiyonluğu ıskaladıktan sonra Rusya dönüşü ayağının tozuyla çıktığı ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son hafta mücadelesinde Beşiktaş'a evinde 81-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ligde yarın da Play-Off maratonuna başlayacak. Ligde son 6 maçta aldığı 5 mağlubiyete rağmen sezonu 30 haftada 21 galibiyetle üçüncü sırada tamamlayan yeşil-kırmızılı ekip, Play-Off'da eşleştiği Türk Telekom'u çeyrek final serisinin ilk sınavında ağırlayacak. 

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın yarı finalist olacağı seride ikinci maç cumartesi günü Ankara'da oynanacak. Gerek olması durumunda üçüncü ve son maç da İzmir'de olacak. Kaf-Kaf, rakibiyle normal sezonda oynadığı ilk maçı deplasmanda 81-61 kaybedip, rövanşı 80-69 kazandı. Karşıyaka, Telekom'u elediği takdirde yarı finalde Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.

SARICA'DAN TEPKİBeşiktaş'la oynadığı son hafta maçı daha önce Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri nedeniyle 2 Mayıs'tan düne ertelenen Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, lig ve Play-Off'taki sıkışık programa tepki gösterdi. Beşiktaş önünde maçtan ziyade sahada bulunduklarını belirten Sarıca, "Zaten eksiklerimiz var, sakatlarımız var ve korumamız gereken oyuncularımız vardı. Büyük bir başarıya imza attık, daha iyisi de olabilirdi ve kupayla dönebilirdik. Üzüntüm keşke bu hastalıktan kurtulmuş olsaydık ve taraftarımız ile beraber dolu salonda bu finali kutlayabilseydik" diye konuştu. 

Sarıca, "Açıkçası sezon başında koyduğumuz hedeflere bilimum ulaştık ve çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Bundan dolayı mutluyum. Sezonda ilk 4 hedefi koymuştuk, ligi 3'üncü bitirdik. Avrupa'da Final 8 hedefimiz vardı, bunu da geliştirerek finale kadar çıkardık. Şimdi Play-Off zamanı. Beşiktaş maçından önceki gün 22.00'de geldik. 10 saatlik uzun bir yolculuktan sonra 7 günde 4'üncü maçımızı oynadık. 13 Mayıs Perşembe ve 14 Mayıs Cuma başlayacak olan Play-Off'ta biz neden 14 Mayıs'ta oynamıyoruz onu da anlayamadım. Bu işi robotlarla değil insanlarla yapıyoruz. Ama Play-Off'ta en iyi ve sağlıklı bir şekilde sahada olacağımıza inanıyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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