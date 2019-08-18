Pınar Karşıyaka'nın hazırlık maçları programı belli oldu
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın hazırlık maçları programı belli oldu.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın hazırlık maçları programı belli oldu.
Pınar Karşıyaka'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon hazırlıklarını Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda sürdüren yeşil-kırmızılı ekibin, ilk olarak 29-31 Ağustos'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da iki hazırlık maçı oynayacağı aktarıldı.
Daha sonra 5-7 Eylül'de İstanbul'da Göl Kupası'na katılacak Pınar Karşıyaka'nın, bu turnuvada Arel Üniversitesi Büyükçekmece ve Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşacağı belirtildi.
Ankara'da 10-14 Eylül'de OGM Ormanspor, Türk Telekom ve Ukrayna ekibi Dnipro'nun yer alacağı hazırlık turnuvasında tek dökecek yeşil-kırmızılı ekibin, son olarak ev sahipliğini yapacağı Pınar Kupası'nda Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile Bosna Hersek'ten Igokea takımlarını ağırlayacağı kaydedildi.