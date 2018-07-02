Pınar Altuğ, Denize Giren Köpeğinin Görüntüsüne "Yine Terk Edildim" Yorumunu Yazması, Takipçilerini Şaşkınlığa Uğrattı

Oyuncu Pınar Altuğ tatil için gittiği Göcek'ten tatil paylaşımlarında en çok yeri köpeği Mini'ye veriyor. Altuğ instagramın hikaye kısmında köpeği Mini'nin denizde yüzme görüntüsüne espirili bir yorum yazdı. "Yine terk edildim" notuyla köpeğinin kendisini bırakıp denizde yüzdüğü görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİLERİ RAHAT NEFES ALDI

Güzel oyuncu "Yine terk edildim" notuyla paylaşım yapan Altuğ'un paylaşımında köpeği Mini'nin olması takipçilerine rahat nefes aldırdı. Altuğ'un köpeğinin yüzmeye olan düşkünlüğü ise dikkat çekti.

TATİLDE GÜZEL ANLARINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Güzel oyuncu tatilin keyfini köpeğiyle çıkarırken bu anlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.