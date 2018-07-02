Pınar Altuğ, Denize Giren Köpeğinin Görüntüsüne "Yine Terk Edildim" Yorumunu Yazması, Takipçilerini Şaşkınlığa Uğrattı
Bir süredir tatilde olan Pınar Altuğ Atacan, köpeği Mini'nin yüzme görüntüsünü sosyal medya hesabından "Yine terk edildim" notuyla paylaşması takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.
Oyuncu Pınar Altuğ tatil için gittiği Göcek'ten tatil paylaşımlarında en çok yeri köpeği Mini'ye veriyor. Altuğ instagramın hikaye kısmında köpeği Mini'nin denizde yüzme görüntüsüne espirili bir yorum yazdı. "Yine terk edildim" notuyla köpeğinin kendisini bırakıp denizde yüzdüğü görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.
TAKİPÇİLERİ RAHAT NEFES ALDI
Güzel oyuncu "Yine terk edildim" notuyla paylaşım yapan Altuğ'un paylaşımında köpeği Mini'nin olması takipçilerine rahat nefes aldırdı. Altuğ'un köpeğinin yüzmeye olan düşkünlüğü ise dikkat çekti.
TATİLDE GÜZEL ANLARINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR
Güzel oyuncu tatilin keyfini köpeğiyle çıkarırken bu anlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.
YORUMLAR (13)
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Çocuğun aklı başına geldi gençleri fark etti sonra bir de baktım ki haberi başlığı açınca çark ettiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen terk edilmezsin kocan askerde iken terk edersin yapmacık hareketler şöhreti sindirememiş hallerCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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TAM BİR REZİLLİKKKKKK. ALLAH SİZLERE AKIL FİKİR VERSİN.Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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köpek bile anlamış neyin ne olduğunu. olaya bak arkadaş bizim hayalimiz kokoşun ızdırabı olmuş. . . .Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Evde yada o teknede gariban bir çocuğa şu vermez ler ama bu parayla aldıkları çin aslanımı nedir köpeğe davrandıkları kadar iyi bir çocuğa iyi davransanız görgüsüzlerCevap Yaz 10 Yayından Kaldır