Peru'da bir ailenin köpek olduğunu düşünerek aldığı hayvan tilki çıktı

Peru'da bir aile köpek olduğunu düşünerek satın aldığı hayvanın tilki olduğu ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, Sotelo ailesi, başkent Lima'daki küçük bir dükkandan bir köpeği, safkan Husky cinsi olduğuna inanarak 13 dolar karşılığında satın aldı.

Aile daha sonra Run Run adı verdiği köpek hakkında komşulardan şikayet almaya başladı.

Sahibi Maribel Sotelo, "Yaklaşık bir ay önce, mahalleden bir kadın Run Run'ın üç kobay faresini yediğini söyledi. İki ya da üç gün önce de yaşlı bir kadın Run Run'ın kobay farelerini öldürdüğünü ifade etti." dedi.

Aile, tavukları ve ördekleri öldürmek veya yemek için kovalamaya başlaması gibi bazı davranışları ve fiziksel özellikleri nedeniyle Run Run'ın bir köpek değil And tilkisi olduğunu fark etti ancak bu sırada Run Run kayboldu.

Run Run, durumun ilgili kurumlara bildirilmesinin ardından, yaban hayatı yetkilileri tarafından yakalandı.

Peru'daki Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Servisi, yaban hayvanlarının genellikle Amazon bölgelerinden kaçakçılar tarafından alındığını ve Lima'da yasa dışı satıldığını belirtiyor.

Haberi Kaydet