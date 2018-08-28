Pera İle Gün Batımı

Çarşamba akşamı Bostanlı Günbatımı Seyir Terası'nda sahne alacak grup, son yılların en iyi çıkış yapan müzik grupları arasında gösteriliyor. Pera, Kuzey Güney ve Med Cezir gibisevilen dizilere yaptıkları müziklerle de dikkat çekmişti.

İzmirlilerin denizle bağını güçlendirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan kıyı düzenlemesi projesi çalışmaları büyük beğeni toplarken, projenin amacına uygun etkinliklerle İzmir Körfezi giderek hareketleniyor. Kuzey Güney, Med Cezir, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, İnadına Aşk, Diğer Yarım ve Günahkâr gibi sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkatleri çeken PERA Grubu, 29 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Bostanlı Günbatımı Seyir Terası'nda sahne alacak. Türk rock müziğinin sevilen ismi PERA, nağmeli ve hüzünlü şarkılarıy la İzmirlilerin kalbini fethedecek.

YILDA 100 KONSER

2008 yılında Gökhan Mandır ve Hakan Ünalan tarafından kurulan PERA, ilk albümleri "Bir Başka Dünya" ve ikinci albümleri "Giz" ile hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. 2011'de Kaya Sevinç ve 2015'te Barış Ceylan'ın katılmasıyla güncel kadrosuna kavuşan grup, üçüncü stüdyo albümleri "En Güzel Mevsimim"le daha da büyük bir kitleye ulaşıp birçok rekora imza attı. Bir çok üniversite tarafından "En İyi Müzik Grubu" dalında ödüllere layık görüldü. 3 stüdyo albümü dışında izlenmeleri 10 milyonları geçen bir çok single yayınladı. Yılda ortalama 100'ün üzerinde konser veren PERA, şu sıralar 4'üncü stüdyo albümlerinin kayıtlarını tamamlamak üzere.