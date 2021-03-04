Pentagon'un hurdaya çıkarılıp satılan İtalyan uçaklarına milyonlarca dolar ödediği ortaya çıktı
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Pentagon'un hurdaya çıkarılıp satılan İtalyan uçaklarına milyonlarca dolar ödediği ortaya çıktı

04.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:18
Pentagon'un hurdaya çıkarılıp satılan İtalyan uçaklarına milyonlarca dolar ödediği ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) daha sonra hurdaya çıkarılıp satılan İtalyan uçakları için 549 milyon dolar ödediği ve hatadan kimsenin sorumlu tutulmadığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) daha sonra hurdaya çıkarılıp satılan İtalyan uçakları için 549 milyon dolar ödediği ve hatadan kimsenin sorumlu tutulmadığı belirtildi.

Nbcnews'in haberine göre Afganistan'ın Yeniden Yapılandırılması için Özel Genel Müfettişliği (SIGAR), İtalyan şirketi Alenia Aermacchi North America'dan alınan kargo uçaklarına ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda, ABD Hava Kuvvetlerinin 2008'de Afganistan'da kullanılmak üzere satın aldığı, güvenilmez olduklarının kanıtlaması ve programın askıya alınmasıyla 2014'te hurdaya çıkarılarak 40 bin 257 dolara satılan kargo uçaklarına, 549 milyon dolar ödediği ve anlaşmaya müdahil yetkililerin bu hatadan sorumlu tutulmadığı belirtildi.

"Ne yazık ki, ne projeyi uygulayan eski Hava Kuvvetleri Generali ne de kusurlu uçakları, Pentagon'a satan, şimdiki adı The Leonardo olan Alenia şirketi yargılanmadı. Hiç kimse G222 programının başarısızlığından sorumlu tutulmadı." ifadesi kullanılan raporda, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi (AFOSI), Savunma Suçları Araştırma Servisi (DCIS) ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da daha önce konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Raporda, federal yetkililerin, Alenia şirketine dolandırıcılık ve diğer usulsüzlükler için dava açmaya, hatadan, alıma onay veren emekli Hava Kuvvetleri Generalini sorumlu tutmaya çalıştığı, Alenia şirketi hakkındaki uyarıların dikkate alınmadığının görüldüğü kaydedildi.

Sözleşmeyi hazırlayan personelin Alenia'nın taahhüt ettiği yedek parça desteğini ve kargo uçaklarının, özellikle Afganistan coğrafyası ile zorlu hava koşullarında uçmaya elverişli olup olmadığını kontrol etmediği ifade edildi.

Raporda ayrıca Afgan pilotların, uçağın güvenliğiyle ilgili çok sayıda şikayette bulunduğuna, ölümcül olabilecek bazı durumlarla karşılaştıklarına, bakım konusunda büyük eksiklik ve gecikmeler yaşandığına dair ifadelerine yer verildi ve "Neyse ki, G222 programı herhangi bir can kaybı yaşanmadan sona erdirilmiş." yorumu yapıldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, silah alımıyla ilgili sözleşmelerin ve sürecin daha fazla denetleneceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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