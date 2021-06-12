Pençe-Şimşek operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-Şimşek operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonunda tespit edilen mağarada 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonunda tespit edilen mağarada 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ettiği belirtildi. Devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Mağarada yapılan aramada 2 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 2 RPG-7 roketatar, 1 Doçka makineli tüfek, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 35 el bombası, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 termal kamera, 1 laptop bilgisayar, keskin nişancı kıyafeti ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.


Pençe-Şimşek operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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