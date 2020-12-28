Pekcan: (Yarın imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasıyla) Hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem...

Pekcan: (Yarın imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasıyla) Hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor.