Pekcan: (Yarın imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasıyla) Hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem...
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Pekcan: (Yarın imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasıyla) Hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem...

28.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:08
Pekcan: (Yarın imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasıyla) Hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem...

Pekcan: (Yarın imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasıyla) Hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor.

Pekcan: (Yarın imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasıyla) Hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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