Pehlivan'dan Yeni Yıl Müjdesi

MENEMEN, İZMİR (Habermetre) - İzmir Orman İşletmeleri Müdürlüğü'nde imzalanan törende konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Yahşelli'de bulunan devlet ormanını bugün imzaladığımız sözleşme ile 30 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Bu bölgede Menemen'imize nefes aldıracağımız bir projeyi hayata geçireceğiz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, yeni yıl öncesi Menemenlilere mesire alanı müjdesi verdi. Yahşelli Mahallesi sınırları içerisinde 110 bin metrekare alanı kapsayan devlet ormanı, Başkan Vekili Pehlivan'ın girişimleri sonucu İzmir Orman İşletmeleri Müdürlüğü'nde imzalanan sözleşme ile 30 yıllığına kiralandı. İzmir Orman İşletmeleri Müdürü Ersen Çetin'in de hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Başkan Pehlivan, "Yahşelli Mahallemiz sınırları içerisindeki devlet ormanımızı, 30 yıllığına Menemenli hemşehrilerimizin kullanımına açacak olan imzayı, bugün atmış bulunmaktayız. Menemenlilere nefes olacak bu protokolün gerçekleşmesinde destekleri bulunan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a, AK Parti İzmir İl Başkanım Kerem Ali Sürekli'ye, çok kıymetli milletvekillerimize, İzmir Orman Bölge Müdürümüz Sayın Zafer Derince'ye ve İzmir Orman İşletmeleri Müdürümüz Ersen Çetin'e ve Cumhur İttifaki Menemen İlçe Başkanlarımıza şahsım ve Menemenli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

YEMYEŞİL PROJE

1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırında kalan bu alanda Menemen'e çok güzel bir mesire alanı kazandıracaklarını ifade eden Pehlivan, "Bizim ilçemiz için ulaşmak istediğimiz büyük hedeflerimiz, gerçekleştirmek için de harika planlarımız, hayallerimiz var. Menemen'de yaşamı canlandıracak, farkındalığımızı güçlendirecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda çok sayıda proje hazırladık. Bunlardan birini de 2. Çamlık diye bildiğimiz ormanlık alanda gerçekleştireceğiz. Bu açıdan Orman Bölge Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz sözleşmeyi çok önemsiyorum. Söz konusu ormanlık alanda çok güzel bir mesire alanı oluşturacağız. Mesire alanımız; yürüyüş-bisiklet yolları, piknik alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları ve sosyal donatı alanlarıyla Menemen'imize ve bölgemize nefes aldıracak. İnşallah hemşehrilerimizin sosyal hayatına farklı bir renk getirecek. Böylelikle Menemenimizdeki yeşil alan miktarını da önemli bir oranda artırmış olacağız. Şimdiden tüm kıymetli hemşehrilerime hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

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