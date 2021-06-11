Pegasus'un Ankara-Dubai seferleri 2 Temmuz'da başlayacak

Pegasus Hava Yolları, Esenboğa Havalimanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine tarifeli uçuşların başlayacağını duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, Esenboğa Havalimanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine tarifeli uçuşların başlayacağını duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 2 Temmuz itibarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şehri Dubai'ye tarifeli uçuşların başlayacağı ve biletlerin satışa çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, seferlerin haftanın dört günü karşılıklı olarak icra edileceği, bilet fiyatlarının ise 119,99 dolardan satışa çıkarıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ