Patates kızartmak isterken evi yaktı
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Patates kızartmak isterken evi yaktı

14.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:13

- Patates kızartmak isterken evi yaktı Kütahya'da bir kişi, mutfakta patates kızartmak isterken evini yaktı.

- Patates kızartmak isterken evi yaktı

KÜTAHYA - Kütahya'da bir kişi, mutfakta patates kızartmak isterken evini yaktı.

Olay, Saray Mahallesi Konak Sokak'taki apartmanın zemin bodrum katında meydana geldi.

Afganistan uyruklu Mustafa Mandalavi, evinin mutafında patates çıkartmak istedi. Tencerenin kızartma yağının kızışmasıyla yangın çıktı. Mandalavi yangının kendi çabasıyla söndürmek isterken, elinden yaralandı. Perdelerin tutuşması nedeniyle çıkan yangın kısa sürede evin tamamını sararken, içerideki Afgan ailenin fertleri kendilerini güçlükle dışarıya attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yaralanan Mustafa Mandalavi, ambulanstaki ilk tedavisinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'Ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa Mandalavi, "Mutfakta patates kızartırken bir anda yangın çıktı. Söndürmek isterken elimi yaktım" dedi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Patates kızartmak isterken evi yaktı
Patates kızartmak isterken evi yaktı
Patates kızartmak isterken evi yaktı
Patates kızartmak isterken evi yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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