Paşabahçe Mağazaları'nın mobil uygulaması müşterilere kolaylık sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paşabahçe Mağazaları'nın mobil uygulaması müşterilere kolaylık sağlıyor

Paşabahçe Mağazaları'nın mobil uygulaması müşterilere kolaylık sağlıyor
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Paşabahçe Mağazaları, Erenköy'deki ilk deneyim mağazasında devreye aldığı mobil uygulaması ile müşterilerine alışverişlerinde kolaylık sunuyor.

Paşabahçe Mağazaları, Erenköy'deki ilk deneyim mağazasında devreye aldığı mobil uygulaması ile müşterilerine alışverişlerinde kolaylık sunuyor.

Paşabahçe Mağazaları'ndan yapılan açıklamaya göre, markanın, Türkiye'deki mağazacılık anlayışına yeni bir soluk getiren ve dijital yeniliklerle geliştirilen Erenköy deneyim mağazası için tasarlanan mobil uygulaması sayesinde müşteriler, ürünler ve koleksiyonlar arasında kolaylıkla seçim yapabiliyor, aranılan ürünün mağazada nerede olduğunu kolayca bulabiliyor ve satın alma sürecini mobil cihazları üzerinden QR kod okutarak elinde hiçbir ürün veya sepet taşımadan kasaya giderek tamamlayabiliyor.

Hediye Bulma Sihirbazı ise hediye seçmekte zorluk çekenlere kolaylık sağlıyor. Bu uygulama sayesinde cinsiyet, hobi, kişisel zevk ve bütçe gibi detaylar doğrultusunda en uygun hediye seçeneklerini belirlemek mümkün hale geliyor.

Müşteriler uygulama sayesinde istek listesi hazırlayabiliyor, arzu edilen ürünleri istek listesine ekleyebiliyor ya da listeyi sevdikleriyle paylaşabiliyor.

Paşabahçe Mağazaları müşterilerinin yoğun ilgi gösterdiği mobil uygulamayı bugüne kadar 35 binin üzerinde kullanıcı deneyimledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.
Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı
Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Kylie Jenner Yıldız Tilbe Şevket Çoruh
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Paşabahçe Mağazaları'nın mobil uygulaması müşterilere kolaylık sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 11:01:19. #1.14#

title