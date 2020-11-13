Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

13.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:18
Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Servet Yaşar Uzun idaresindeki 55 ABY 652 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 55 RP 431 plakalı tıra çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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