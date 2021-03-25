Park halindeki LPG'li otomobilde yangın
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Park halindeki LPG'li otomobilde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeki LPG'li otomobilde yangın

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki LPG'li otomobil, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki LPG'li otomobil, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi üzerinde park halinde bulunan Elvan Ö.'ye ait 42 AFN 573 plakalı LPG'li otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri ve dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Park halindeki LPG'li otomobilde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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