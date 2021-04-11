Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı Gaziantep'te yapılacak
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Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı Gaziantep'te yapılacak

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı Gaziantep'te yapılacak

2021 Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı, 27-29 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.

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2021 Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı, 27-29 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında iki etapta gerçekleştirilecek.

İlk etabı Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacak şampiyonaya katılmak için 16 Nisan Cuma gününe kadar başvuruda bulunulabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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