Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı Gaziantep'te yapılacak
2021 Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı, 27-29 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.
2021 Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı, 27-29 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında iki etapta gerçekleştirilecek.
İlk etabı Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacak şampiyonaya katılmak için 16 Nisan Cuma gününe kadar başvuruda bulunulabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er