Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı Gaziantep'te yapılacak

2021 Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı, 27-29 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.

2021 Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı, 27-29 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında iki etapta gerçekleştirilecek.

İlk etabı Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacak şampiyonaya katılmak için 16 Nisan Cuma gününe kadar başvuruda bulunulabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er