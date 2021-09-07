Para milli judocu Ecem Taşın Çavdar'ın tedavisi Ankara'da sürüyor
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Para milli judocu Ecem Taşın Çavdar'ın tedavisi Ankara'da sürüyor

Para milli judocu Ecem Taşın Çavdar'ın tedavisi Ankara'da sürüyor
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 48 kiloda mücadele ederken sakatlanan milli sporcu Ecem Taşın Çavdar'ın tedavisi Ankara'da devam ediyor.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 48 kiloda mücadele ederken sakatlanan milli sporcu Ecem Taşın Çavdar'ın tedavisi Ankara'da devam ediyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ecem Taşın Çavdar'ı ziyaret ettiğini belirterek, milli sporcunun sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Sayyıdan, Ecem'in olimpiyatlarda şanssız bir sakatlık yaşadığını anımsatarak, "Maç esnasında çapraz bağları koptu. Olimpiyatlar devam ederken Türkiye'ye geri getirdik. Şu an Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi görmeye devam ediyor. Kesin değil ancak bir ameliyat olma durumu söz konusu. İyileştikten sonra spora kaldığı yerden inşallah devam edecek." diye konuştu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 48 kiloda mücadele eden Ecem Taşın Çavdar, repesaj müsabakasında Japon sporcu Shizuka Hangai'ye 2-1 yenilmiş ve bronz madalya maçı oynama hakkını son anda kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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Para milli judocu Ecem Taşın Çavdar'ın tedavisi Ankara'da sürüyor - Haberler Spor
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