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Papua Yeni Gine, Maserati filosunu zararına satacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Papua Yeni Gine, Maserati filosunu zararına satacak

Papua Yeni Gine, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) için alınan ve tepkilere neden olan Maserati filosunu zararına satışa çıkardı.

Papua Yeni Gine, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) için alınan ve tepkilere neden olan Maserati filosunu zararına satışa çıkardı.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Papua Yeni Gine, 2018'de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde (APEC) bölge liderlerini etkilemek için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı. Maliye Bakanı Sir John Pundari yerel basına verdiği demeçte, eğer bir öngörüleri olsaydı ilk etapta bu araçların satın alınmayacağını ifade ederek, o dönem 5,6 milyon dolara mal olan araç filosunu almanın "korkunç bir hata" olduğunu kabul etti.

Sri Lanka'dan Jumbo jetle getirilmişler

Söz konusu arabalar, 114 bin dolarlık değerinin yaklaşık yüzde 20 altına zararla satılacak. Sri Lanka'daki bir bayi aracılığıyla satın alınan arabalar, ülkeye kiralanan jumbo jet ile getirilmişti. APEC zirvesi için 284 araç alınmış, halk lüks araç alımını protesto etmişti.

Araçlar zirveden bu yana depoda bekliyor

Ülkenin APEC Bakanı Justin Tkatchenko da arabaların "liderler için APEC zirvelerinde kullanılan araçlar için standart olan taşıma seviyesi" sağlayacağını iddia ederek satın almayı savunmuş, zirvenin ardından araçların çok hızlı şekilde satılacağını iddia etmişti. Ancak, arabaların zirvenin ardından bu yana başkent Port Moresby'de bir depoda olduğu bildirildi. Başbakan James Marape ise arabalardan hiçbirinin kaybolmadığını veya çalınmadığını kanıtlamak amacıyla yerel medyayı depoya götürdü.

Zirvenin ardından ödenmeyen ikramiyeler protestolara neden olmuştu

Zirvenin ardından 2018 Kasım ayında güvenlik güçleri, yaklaşık 109 dolar tutarında ödenmemiş ikramiyeler nedeniyle parlamento binalarını basmıştı. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Papua Yeni Gine'de nüfusun yüzde 40'ı günde 1 doların altındaki gelirle geçiniyor. - PORT MORESBY

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Haber: Papua Yeni Gine, Maserati filosunu zararına satacak - Haberler
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