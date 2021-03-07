Son dakika... Papa Francis, Erbil'de resmi temaslarda bulundu
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Son dakika... Papa Francis, Erbil'de resmi temaslarda bulundu

07.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:14

Son dakika haberi: Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irak'ın Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irak'ın Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Irak ziyaretinin üçüncü gününde Erbil kentine gitti. Papa Francis, Erbil Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü. Barzani, 'Din ve inanç özgürlüğüne inancımız tamdır. Oluşumlar arasındaki hoşgörü, birlikte yaşam ve birbirini kabul etme bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Tüm gücümüzle bu kültürü korumaya ve savunmaya çalışıyoruz. Her zaman diyalog ve barışın yanındayız' dedi.

Son dakika... Papa Francis, Erbil'de resmi temaslarda bulundu
Son dakika... Papa Francis, Erbil'de resmi temaslarda bulundu
Son dakika... Papa Francis, Erbil'de resmi temaslarda bulundu
Son dakika... Papa Francis, Erbil'de resmi temaslarda bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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