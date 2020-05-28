Pandemi sürecinde evden çıkamayınca elektrik üretti
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Pandemi sürecinde evden çıkamayınca elektrik üretti

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanırken, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan İsmail Yat bu kısıtlamayı fırsata çevirdi.

Pandemi sürecinde evden çıkamayınca elektrik üretti
28.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:18

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanırken, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan İsmail Yat bu kısıtlamayı fırsata çevirdi. Atölyesine kapanan Yat, bu süreçte yaptığı düzenekle 9 kilovat elektrik üretmeyi başardı.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürerken, risk gurubunda yer aldıkları için uzun süredir evlerinden çıkmalarına izin verilmeyen 65 yaş üstü vatandaşlar salgının bir an önce bitmesini bekliyor. Ancak bu süreçte evde oturmayı seçmeyen, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki İsmail Yat, atölyesine kapanarak elektrik üretmek için kolları sıvadı. Aynı zamanda Erkenek Sulama Birliği Başkanı da olan İsmail Yat, atölyesinde topladığı hurda malzemeler ile kurduğu düzenekle elektrik üretiyor. Su yardımı ile çalışacak olan düzenekle şimdilik 9 kilovat elektrik ürettiğini söyleyen Yat, aynı düzenekten 2 adet daha yaparak daha fazla elektrik üretmeyi hedeflediğini söyledi.

Korona günlerinde evde kalmak yerine evinin yanındaki atölyesinde bu işe başladığını anlatan İsmail Yat, çevreden topladığı hurda malzemeler ile uzun uğraşlar sonucunda bu sistemi kurmayı başardığını söyledi. Çalışmasını incelemeye gelen Erkenek Mahallesi Muhtarı Cengiz Yalvaç ve Reşadiye Muhtarı Abuzer Sultanoğlu'na nasıl elektrik üreteceğini anlatan İsmail Yat, "Şimdi Allah kısmet ederse bu düzenekle ile ürettiğim elektrikten lambaları, buzdolabını, televizyonu ve çamaşır makinesini çalıştırabiliriz" dedi. İleriki günlerde kurduğu düzeneği tam faaliyete geçireceğini de söyleyen Yat, "Ömrüm elverirse eğer iki tane daha yapacağım" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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