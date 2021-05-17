Pandemi kurallarına uymayan 641 kişiye 561 bin 600 TL ceza
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Pandemi kurallarına uymayan 641 kişiye 561 bin 600 TL ceza

Pandemi kurallarına uymayan 641 kişiye 561 bin 600 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske ve sokağa çıkma kısıtlama kurallarını ihlal eden 641 vatandaşa 561 bin 600 TL ceza kesildi.

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske ve sokağa çıkma kısıtlama kurallarını ihlal eden 641 vatandaşa 561 bin 600 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 17 kişiye 15 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 624 kişiye ise 561 bin 600 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 641 vatandaşa 561 bin 600 TL para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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