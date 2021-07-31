Pamukova Ziraat Odası Başkanı Ulukaya'dan dolandırıcılık uyarısı

Pamukova Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ulukaya, üreticilerin dolandırıcılara karşı dikkatli olmasını istedi.

Pamukova Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ulukaya, üreticilerin dolandırıcılara karşı dikkatli olmasını istedi.

Ulukaya, yaptığı açıklamada, bölgenin, önemli meyve sebze üretim yeri olduğuna işaret ederek, üreticileri köylere giden sahte tüccarlara karşı uyardı.

Üreticilere ürünlerini tanıdıkları tüccarlara satmalarını yönünde tavsiyelerde bulunan Ulukaya, "Hiçbir yere kaydı bulunmayan, korsan meyve tüccarlarına karşı özellikle köylü vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Korsan tüccarları piyasanın üstünde para vererek ürün alımı yapıyor. 'Korsan tüccarlar' diye tabir edilen dolandırıcılar köy köy, mahalle mahalle gezerek, üreticilerin emeklerini çalıyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş