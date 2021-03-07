Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
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Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk

07.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:40

Son dakika gündem haberi... Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunlukERZURUM'un, Covid-19 ile mücadele kapsamında yerinde karar dönemine geçişin ardından sarı renkle 'orta riskli' kategorisinde yer almasının ardından kayak severler kısıtlamanın olmadığı ilk hafta sonunda Palandöken Kayak Merkezi'nin yolunu tuttu.

Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk

ERZURUM'un, Covid-19 ile mücadele kapsamında yerinde karar dönemine geçişin ardından sarı renkle 'orta riskli' kategorisinde yer almasının ardından kayak severler kısıtlamanın olmadığı ilk hafta sonunda Palandöken Kayak Merkezi'nin yolunu tuttu. Kayakçıların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu görüldü.

Yerinde karar uygulamasının başlamasından sonra vaka sayılarının düşük olduğu illerde kısıtlamalar gevşetildi. Vaka sayısına göre kırmızı 'çok yüksek riskli', turuncu 'yüksek riskli', sarı 'orta riskli', mavi 'düşük riskli' olmak üzere dört gruba ayrıldı. Sarı ve mavi kategoriye giren illerde uygulanan kısıtlamalar esnetildi. Sarı listede yer alan illerden birisi olan Erzurum'da ise hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından kayak severler Palandöken'in eteklerinde kaymanın tadını çıkardı. Uzun zaman sonra kayak, snowboard, kızaklarla yakınları ve aileleriyle kayarak hafta sonunun tadını çıkaran kayak severlerin tedbirlere uyduğu ve maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarını esnetmediği görüldü.

'PANDEMİ KURALLARINA GÖRE HİZMET VERİYORUZ'

Erzurum'da hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasının ardından pandemi kurallarına göre hizmet verdiklerinin altını çizen Otel Genel Müdürü Nuh Seçer, "Pistlerimizde pandemi dönemi kurallarına göre hizmet veriyoruz. Pist yoğunluğuna müsade etmiyoruz. Nisan sonuna kadar sezonun devam edeceğini tahmin ediyorum. 10 gün önce yağan kar Palandöken'de bir buçuk metrelik bir kar kalınlığı bıraktı. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'ndeki tüm pistler açık. Sadece otelimizin kayak pisti 40 bin metrekare. Tüm pistler açık olduğu için aynı anda 350 kişiyi kaydırabiliyoruz. Erzurum geçen hafta itibariyle orta riskli iller arasına girmesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı. Bununla birlikte şehir ve yurt dışından gelen tatilciler kayak merkezinden 2 kilometre uzaklıktaki şehir merkezine de inebilmeye başladı. Tarihi eserleri gezip cağ kebabı yemeye gidebiliyorlar. Biz de akşam saatlerinde müşterilerimizi bu mekanlara yönlendiriyoruz" diye konuştu.

Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Son dakika haber... ERZURUM Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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